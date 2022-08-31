腳踝、手指腫痛竟是乾癬性關節炎　靠生物製劑降發炎

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乾癬是種全身性的慢性病，主要病灶發生在皮膚，約三成左右的人會出現乾癬性關節炎，但也有少數病人如同彭先生，會先出現關節症狀才發現乾癬，這種疾病與退化性關節炎、類風溼性關節炎不同，被認為是乾癬的潛在疾病。乾癬的發生原因不明，推斷與遺傳、環境有關，除了皮膚紅疹、脫屑之外，體內也處於高度發炎狀態，導致關節發炎出現症狀。林科名醫師說明，關節的紅、腫、熱、痛與一般關節炎無異，除非個人有乾癬或有家族史，另外合併進一步症狀，如香腸指(趾)、虹彩炎、腳踝肌腱炎等才容易確診。
由於關節持續發炎，林科名醫師提醒，基本上確診就應該要治療，未妥善治療、抑制發炎的話，可能會導致侵犯處產生後遺症，韌帶、肌腱等也會發炎，關節僵硬、活動受限；且關節受到破壞後不可逆，恐造成關節變形，除了膝蓋、髖部之外，若更換人工關節效果不佳，生活品質大受影響。
▲右手大拇指明顯腫脹，俗稱香腸指。
生物製劑於上游阻斷發炎 同時改善皮膚與關節
乾癬性關節炎以往沒有太好的藥物可以治療，僅能以消炎止痛藥為主，搭配復健運動，但改善幅度有限。近年科技進步，研發出許多藥物，林科名醫師分享，除了消炎止痛藥之外，視症狀可加入免疫調節劑或是局部關節施打類固醇，倘若效果不彰，則可介入生物製劑，如抗腫瘤壞死因子抑制劑（TNF-α）、介白素17或23抑制劑、口服小分子藥物等，依病人症狀給予不同特性藥物。
有些患者擔心，又有乾癬又有關節炎，是否需要接受多重治療？林科名醫師指出，因疾病特性為全身發炎造成後續症狀，生物製劑能在上游阻斷發炎，同時改善後續皮膚及關節病灶，不必分開治療。且相較於其他治療必須反覆往來醫院，皮下注射的生物製劑較為親民、方便，患者的接受度也較高。他也坦言，健保資源有限，因此無法一確診就給予生物製劑，只要使用消炎止痛藥、免疫調節劑治療半年，仍有三個以上關節腫痛等相關必要條件，經醫師評估與申請後，便可申請一次健保給付三個月。
然而，即使接受生物製劑治療，也無法將疾病斷根。林科名醫師提醒，即使治療成效不錯，生活品質好，也要記得定期回診，追蹤體內發炎狀況，雖然無法根治，但現在新的藥物可精準針對致病機轉作用，減少副作用，療效良好，患者也能正常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54932
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