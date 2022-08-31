隱形的健康殺手！　專家警告：「超級加工食品」潛藏危機或導致早死

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什麼是「超級加工食品」？這項研究使用 NOVA 食品分類系統，根據食品在生產過程中加工的程度，將食品分為四大類：
一、未加工或最低限度加工食品
包括水果、蔬菜、雞蛋、肉類和穀物等原型食物。
二、加工烹飪原料
包括糖、鹽、黃油、豬油、油、醋等烹飪用調味料。
三、加工食品
未包裝的新鮮製作麵包、水果和蔬菜罐頭、咸堅果、火腿、培根、魚罐頭、芝士。
四、超級加工食品
超級加工食品通常含有五種或更多成分，並含有工業物質，例如防腐劑、乳化劑、甜味劑、人工色素和香料。超級加工食品的例子包括冰淇淋、火腿、香腸、洋芋片、批量生產的麵包、早餐麥片、餅乾、碳酸飲料、水果味優酪乳、速溶湯品和一些酒精飲料，包括威士忌、杜松子酒和朗姆酒。
▲ 超級加工食品含有五種以上成分，包括防腐劑、乳化劑等工業成分。（示意圖／Pixabay）
關於超級加工食品的研究
根據外媒British Heart Foundation報導，英國醫學雜誌發表了兩項關於超級加工食品的研究，一項關於法國的 10萬人，另一項關於西班牙的近兩萬名大學畢業生。在法國研究中，參與者列出他們日常飲食中超級加工食品的百分比，以此進行分類。結果表明，平均經過五年後，超級加工食品的攝取量每增加10%，心臟病和心血管疾病的病例就會增加高達12%。在西班牙研究中，吃超級加工食品最少的那組人，每天吃不到兩份，而吃最多的那組，每天吃四份以上。平均經過10年後，吃最多超級加工食品的一組人，死亡的可能性高達驚人的62%。
這兩項研究都是觀察性的，這意味著研究人員只能找到兩者之間的聯繫，卻無法證明超級加工食品可直接導致心臟病和死亡。造成心血管疾病的因素還有很多，例如飲食習慣（飽和脂肪、鹽和糖的攝入量）、體重指數、身體活動、吸煙狀況、酒精攝入量、卡路里攝入量以及家族病史等。
要想降低罹患心臟病和心血管疾病的風險，目前已知的方式是健康的飲食習慣，例如食用未加工的水果、蔬菜、魚、堅果和豆類、全麥，搭配定期鍛煉，和不吸煙、不飲酒的良好生活習慣，才是上上之策。
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