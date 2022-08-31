咖啡跟茶當水喝超傷腎！醫推「3飲料」　清涼解渴又護腎

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陳彥成在臉書專頁《陳彥成醫師 Yen-Cheng Chen》發布影片表示，民眾常有一個迷思，認為腎功能正常，喝什麼都可以，要是腎臟不好，只需控制飲食就好。他強調，其實這樣的觀念大錯特錯，若每天攝取過多含糖飲料，會讓體內糖分升高、蛋白質補充下降，久而久之抵抗力變差，糖尿病也會悄悄找上門，甚至在中年時造成不可逆的腎臟影響。
陳彥成指出，「碳酸飲料」不僅含糖量和熱量高，容易導致肥胖和糖尿病，無糖或透明的碳酸飲料中，電解質的磷含量也較高，長期喝會影響腎功能，也容易造成腎小管結石、泌尿道結石和感染。陳彥成表示，偶爾喝「咖啡跟茶」沒問題，但濃茶或生茶類的磷含量比較高，長期喝恐怕會影響身體鈣化，也可能造成腎結石，因此平常水喝得少，僅喝可樂、咖啡、茶，就容易造成泌尿道阻塞、急性腎臟病或慢性腎衰竭。
▲ 檸檬水清涼解渴，又不會造成腎臟或身體的刺激。
陳彥成也提醒，雖然「蔬果汁」的維生素含量高，但鉀離子含量也高，若平時血壓較低，卻把蔬果汁當水喝，可能讓血壓進一步下降，且其糖分也較高，可能會讓血糖偏高，間接造成腎臟負擔，尤其是年長者若腎功能較差，鉀離子更容易在身體累積，久而久之會造成腎功能下降、心律不整。
對此，陳彥成建議，除了白開水之外，要是平時想喝飲料，可以改喝較為清淡的「麥茶」、「檸檬水」、「洛神花茶」，有助於促進唾液分泌，讓人感覺清涼解渴，也不會造成腎臟或身體的刺激，是夏日飲料的好選擇。
本文經欣成診所腎臟科主治醫師陳彥成臉書粉專《陳彥成醫師 Yen-Cheng Chen》授權報導
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