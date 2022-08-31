COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

咖啡跟茶當水喝超傷腎！醫推「3飲料」　清涼解渴又護腎

咖啡跟茶當水喝超傷腎！醫推「3飲料」　清涼解渴又護腎
咖啡跟茶當水喝超傷腎！醫推「3飲料」　清涼解渴又護腎

每日健康-每日都做得到的健康

2022-08-31 16:30:45

天氣炎熱，水分的攝取非常重要，許多人時不時就會喝上一杯冰涼的飲料來降溫。不過，欣成診所腎臟科主治醫師陳彥成提醒，市售的飲料糖分高，若把飲料當水喝，小心不利腎臟，也可能讓糖尿病悄悄找上門，建議改喝檸檬水、麥茶或洛神花茶，既消暑又強腎健體。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 市售的飲料糖分高，恐不利腎臟，也可能讓糖尿病悄悄找上門。

陳彥成在臉書專頁《陳彥成醫師 Yen-Cheng Chen》發布影片表示，民眾常有一個迷思，認為腎功能正常，喝什麼都可以，要是腎臟不好，只需控制飲食就好。他強調，其實這樣的觀念大錯特錯，若每天攝取過多含糖飲料，會讓體內糖分升高、蛋白質補充下降，久而久之抵抗力變差，糖尿病也會悄悄找上門，甚至在中年時造成不可逆的腎臟影響。

陳彥成指出，「碳酸飲料」不僅含糖量和熱量高，容易導致肥胖和糖尿病，無糖或透明的碳酸飲料中，電解質的磷含量也較高，長期喝會影響腎功能，也容易造成腎小管結石、泌尿道結石和感染。陳彥成表示，偶爾喝「咖啡跟茶」沒問題，但濃茶或生茶類的磷含量比較高，長期喝恐怕會影響身體鈣化，也可能造成腎結石，因此平常水喝得少，僅喝可樂、咖啡、茶，就容易造成泌尿道阻塞、急性腎臟病或慢性腎衰竭。

示意圖 / 翻攝自 Pexels
示意圖 / 翻攝自 Pexels
▲ 檸檬水清涼解渴，又不會造成腎臟或身體的刺激。

陳彥成也提醒，雖然「蔬果汁」的維生素含量高，但鉀離子含量也高，若平時血壓較低，卻把蔬果汁當水喝，可能讓血壓進一步下降，且其糖分也較高，可能會讓血糖偏高，間接造成腎臟負擔，尤其是年長者若腎功能較差，鉀離子更容易在身體累積，久而久之會造成腎功能下降、心律不整。

對此，陳彥成建議，除了白開水之外，要是平時想喝飲料，可以改喝較為清淡的「麥茶」、「檸檬水」、「洛神花茶」，有助於促進唾液分泌，讓人感覺清涼解渴，也不會造成腎臟或身體的刺激，是夏日飲料的好選擇。

本文經欣成診所腎臟科主治醫師陳彥成臉書粉專《陳彥成醫師 Yen-Cheng Chen》授權報導

延伸閱讀
喝咖啡能預防中風、減緩脂肪肝！關於「咖啡因」你該知道的4件事
台灣力拚猴痘疫苗8月底到貨！關於天花、牛痘與疫苗接種的歷史

這些人快做免費肝炎篩檢！　Ｃ肝治癒率逾九成

野外求生真的可以喝尿？　醫揭「1關鍵」保命：少進食

不吃早餐的兒童容易出現社會心理行為問題！　專家：這幾種早餐食物要多吃

Cream cheese怎麼吃才健康？　食科系教授教你營養均衡守則

我是廣告 請繼續往下閱讀