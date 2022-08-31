這些人快做免費肝炎篩檢！　Ｃ肝治癒率逾九成

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國人每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡人數突破萬人大關，但肝病早期通常沒有明顯症狀，一,旦有症狀時，大都已經是肝病的晚期。國健署提醒，如果不清楚自己是否有B、C型肝炎，可就近到特約醫療院所接受篩檢，如果篩檢C肝呈陽性，則應該儘快到醫療院所進一步檢查以確認是否須後續治療，目前政府全額給付C型肝炎口服新藥治療，治癒率高達98%以上。
三月起新制 特約醫療院所皆可篩檢
經統計，B型肝炎陽性率平均為12%，C型肝炎陽性率平均為3.4%，國民健康署吳昭軍署長提醒，善用政府提供的預防保健服務，透過早期發現、提供適當治療，避免演變為慢性肝病及肝硬化，並減少致癌風險。
目前全國近7千家醫療院所有提供成人預防保健B、C型肝炎篩檢服務；從111年3月起，民眾若至成人預防保健服務特約醫療院所，不限內科或家醫科，院所中所有專科醫師，都可提供篩檢服務。
篩檢異常應儘早就醫 進一步檢查、追蹤及治療
國健署提醒，為了自己與家人都能夠擁有彩色人生，趕快善用政府提供的B、C型肝炎篩檢，如篩檢異常應儘早就醫，進一步接受檢查、追蹤及治療，為自身健康把關，也能有效預防肝炎傳播，大家一起守護肝的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54958
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