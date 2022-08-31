本土+34389　王必勝：詐騙簡訊氾濫！3步驟教你防堵

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- 新北市7,607例
- 臺北市4,332例
- 臺中市4,100例
- 桃園市3,780例
- 高雄市2,592例
- 臺南市2,173例
- 彰化縣1,416例
- 新竹市1,047例
- 新竹縣1,044例
- 苗栗縣899例
- 屏東縣801例
- 雲林縣708例
- 基隆市702例
- 花蓮縣652例
- 宜蘭縣614例
- 南投縣474例
- 嘉義縣446例
- 臺東縣331例
- 嘉義市327例
- 澎湖縣184例
- 金門縣133例
- 連江縣27例
指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，最年輕死亡個案為30多歲男性，本身接種兩劑疫苗，也有糖尿病史，6/6時出現發燒、意識困難、意識改變等症狀，急診採檢PCR陽性確診，X光顯示肺炎並收住院，給予瑞德西韋、抗生素和類固醇藥物治療，不過住院過程中，仍因糖尿病本身併發症以及病況惡化，因此於6/12不幸病逝於醫院。
2歲腦炎男童「全身抽搐半小時」 目前仍在加護病房
本日新增4例兒童重症個案，其中1例是兒童腦炎個案，是一名2歲男童，本身沒有慢性病史，也沒有接種疫苗，8/27時開始發燒、腹瀉，做家用快篩為陽性，隔天8/28因疲倦、活力、食慾下降症狀到急診，檢查發現體溫高達40.6度，另有持續性全身抽搐約30分鐘，因此緊急做頭部電腦斷層檢查，結果顯示有腦水腫情形，懷疑是腦炎，給予瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白及降腦壓藥，8/29轉入加護病房繼續觀察治療，目前病況略有好轉，持續治療與觀察中。
另外3位小朋友皆為MIS-C個案，其中最小的是一歲男童，7/11確診新冠，8/24出現腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹等症狀，8/26因發燒就醫檢查，有發炎指數升高、凝血功能異常的情形，懷疑MIS-C住院，給予藥物治療，目前仍在住院當中。第二位是2歲女童，本身有蠶豆症等慢性病史，8/11曾確診新冠，8/22開始高燒、咳嗽、腹瀉症狀，8/27送急診檢查發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C並於8/18收住院進行治療，目前病況穩定。
最後一位是6歲男童，沒有確診過新冠肺炎，8/12時有發燒、腹痛、嘔吐等症狀，隔天前往急診懷疑是急性腸胃炎住院，當時驗PCR是陰性，不過出院後，因發燒、腹痛、嘔吐症狀沒有改善，加上有紅眼、發炎指數升高情形，懷疑是MIS-C，經過抗體檢查，確認抗體都呈陽性，代表曾感染過新冠病毒，因此再改診斷為MIS-C，給予藥物治療後病況好轉，已於8/28康復出院。
詐騙訊息頻傳 iPhone用戶受災！3招關掉iMessage
近來很多iPhone使用者接連收到假借疫情名義，欺騙民眾可以領津貼、領補助的訊息，其內容會以誘導民眾點擊進入連結並填寫資料，再進行相關詐騙，王必勝表示，我們調查發現大多是屬於iPhone用戶，詐騙集團透過iMessage傳送免費的訊息，如果要防堵這類訊息，可依照下圖3步驟操作：
如民眾因公需要或特殊需求，無法關掉iMessage，指揮中心亦提供其他方法，如圖所示：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54984
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