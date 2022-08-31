7成台灣兒童有長新冠！第一名症狀竟是「它」

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中國醫藥大學兒童醫院王志堯院長表示，中醫大兒童醫院經過縝密籌畫，自7月1日率先啟動「兒童後新冠特別門診」，一個多月來累計至8月12日，已有154例以上的後/長新冠兒童及青少年因後遺症前來求診，性別以男孩59.7%高於女孩39.5%。中醫大兒童醫院後新冠兒童診治及照護計畫DISCOVER（Diagnosis and Support for COVID Children to Enhance Recovery at CMUCH）主持人謝凱生副院長說明，在感染新冠病毒之後的恢復期，仍有高達73%出現後新冠症狀的染疫病童仍持續煩惱其身心症狀。
後遺症第一名到第十名為：
- 咳嗽43.5%
- 喉嚨痛／喉嚨問題35.1%
- 耳朵痛／耳朵問題34.9%
- 體重減輕／增加33.1%
- 體力虛弱31.8%
- 缺乏動力25.3%
- 睡眠不順暢24.7%
- 胸痛23.4%
- 注意力不集中23.4%
- 心悸22.7%
表一、「兒童後/長新冠感染後症候群」恢復期的前十大症狀百分比
長新冠也會影響兒童心理層面 家長應多留意
王志堯院長強調，「兒童後／長新冠感染後症候群」除了引起身體器官系統的慢性發炎，也會影響心理的各個層面，統計分析顯示有22.7%會感到情緒低落、19.4%會感到沮喪、25.3%有缺乏動力的情形、22.7%比以前更焦慮擔心、11.7%對任何事情都沒有興趣。
因此，呼籲家長在孩子感染新冠病毒康復後，仍需留意是否有生理或心理的症狀，若是在新冠病毒染疫後，仍有上述身體不適、活動力降低、易疲憊喘促、飲食睡眠習慣改變、學習落後、人際關係等困擾，都需要尋求兒科醫師做詳細的整體評估，制訂治療與照護方案，才足以脫離後新冠症候群的糾纏。
中醫大兒童醫院「兒童後新冠特別門診」及DISCOVER照護計畫，是整合本院各個次專科專家與檢查評估，為降低家屬跨科就醫的不便，不論家長帶著孩子從哪一科掛號，都能在「兒童後新冠特別門診」得到身心照護的協助，並長期追蹤症狀直到痊癒。讓我們與家長一起幫助孩童早日脫離新冠病毒的遺害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54951
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