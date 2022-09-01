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奇美醫學中心泌尿外科主任黃冠華醫師表示，臨床上攝護腺癌共分四期，若透過肛門指診還無法診斷出腫瘤的話，多半還停留在第一期；但要是抽血能偵測到攝護腺特殊抗原指數的話則為第二期。倘若攝護腺癌已經侵犯到攝護腺包膜外就是第三期，此時經過手術及荷爾蒙治療後，PSA指數都會有明顯降低，但術後幾個月指數可能又會再度升高，臨床就會定義為『非轉移去勢抗性攝護腺癌』。
黃冠華醫師進一步補充，非轉移去勢抗性攝護腺癌的患者，若未經醫師妥善治療控制，可能會有較高機率變成惡性攝護腺癌，提高病患死亡風險，且會大幅影響患者的生活品質。
新型抗荷爾蒙口服藥物 攝護腺癌治療新選擇
黃冠華醫師指出，過去針對荷爾蒙治療無效的非轉移去勢抗性攝護腺癌患者，大部分都使用化療，儘管效果不錯，但副作用總會讓患者心生恐懼而抗拒治療。目前使用新型抗荷爾蒙口服藥物，除了可延長轉移時間外，副作用也較低，讓患者能夠維持良好生活品質，成為攝護腺癌患者治療新選擇。
黃冠華醫師提醒，50歲以上男性應定期檢查PSA指數，平時也應多攝取水分及減少攝取動物性脂肪，若有泌尿道或攝護腺相關症狀，就應儘速至醫院檢查，才是對抗攝護腺癌的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54983
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