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愉悅的性生活有助降血壓！　醫揭「10個降血壓妙招」居然包括啪啪啪

愉悅的性生活有助降血壓！　醫揭「10個降血壓妙招」居然包括啪啪啪
愉悅的性生活有助降血壓！　醫揭「10個降血壓妙招」居然包括啪啪啪

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-01 10:31:04

高血壓是造成中風和心臟病發作的主要原因，也是心臟和腎臟疾病、血管性癡呆的危險因素。高血壓由於缺乏症狀，被稱為「沉默的殺手」。引起高血壓的原因包括肥胖、高鈉飲食、過量飲酒、吸煙、壓力、久坐不動的生活方式、年齡與二型糖尿病、腎病等慢性疾病。

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▲ 高血壓是造成中風和心臟病發作的主要原因。（示意圖／Pixabay）

有助於降血壓的10個方法

一、養一隻寵物狗

根據外媒The Sun報導，密蘇里大學哥倫比亞分校的一項研究表明，撫摸狗隻15分鐘，可降低10%的血壓。藥劑師甘娜尼（Abbas Kanani）表示，養寵物的人靜息心率和血壓都比較低，這可能因爲寵物會減輕主人的壓力感。

二、愉悅的性生活

一項美國研究表明，人們在性交後的第二天，血壓下降13%，這可能是因爲性交時體內釋放血清素和內啡肽。研究更證實，規律的性生活更可以降低心臟病風險。

三、冥想15分鐘

冥想是一種放鬆療法，在冥想過程中，人們變得平靜。澳洲一項研究發現，在辦公椅上冥想15分鐘的公司員工，其血壓顯著下降。這是因爲冥想會激活副交感神經系統（Parasympathetic Nervous System，簡稱PSNS)），從而減緩心率、降低血壓，引起平靜和放鬆的感覺。

四、聽古典音樂

美國高血壓學會的一項研究發現，患有輕微高血壓的成年人，在一個月內連續每天聽古典音樂30分鐘後，血壓顯著下降。科學家們認為，這是因為當大腦處理聲音時，也控制心臟和呼吸頻率，達到降血壓的作用。

五、演奏樂器

荷蘭心臟雜誌的一項研究發現，演奏樂器有助於降血壓。

Pixabay
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▲ 性生活被證實有助於降血壓。（示意圖／Pixabay）

六、握力訓練

美國心臟協會的一項研表明，手部的握力訓練有助於控制血壓，它們能促進為大腦供血的速度。平日裏可練習以手指擠壓網球，以獲得類似的效果。

七、吃馬鈴薯

馬鈴薯等的澱粉類蔬菜富含鉀，可以抵消體內高鈉水平，有助於降血壓。哈佛大學一項研究表明，鉀可以放鬆血管壁，不僅降血壓，更可以降低中風的風險。

八、吃大蒜

食用大蒜、大蒜粉，有助於降低血壓，因為大蒜具有天然抗菌和抗炎性，大蒜素是最有益的高血壓自然療法之一。

九、大笑

大笑不僅可以讓我們處於好心情，放鬆面部肌肉，更可以使血管擴張、降低血壓。

十、泡澡

加拿大醫學協會雜誌的一項研究表明，在40攝氏度的熱水浴缸中泡10分鐘，血壓會顯著下降。

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