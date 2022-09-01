傷腎原因多！　醫警告：「吸菸」恐增洗腎風險

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林軒任在臉書粉專《引人入腎・林軒任醫師》發文指出，該名病患從18歲開始抽菸，雖然現在抽得比以前少，但一天仍抽大概一包多的量。林軒任表示，抽菸除了對肺部、心血管造成傷害，也是腎臟病的元兇，無論是一般香煙或是電子煙，抽菸者患上腎臟病的機率大約是非抽菸者的2至3倍。
▲ 抽菸會造成血管傷害，導致可以正常運作的腎元越來越少，進而對腎臟造成傷害。
林軒任進一步解釋，抽菸會造成血管內皮傷害，內皮細胞主要決定血管的管徑大小，若心臟的內皮細胞受損就會造成心臟病，若腦袋的內皮細胞受損就會造成腦中風，同時也會讓腎臟血管的血流變小。當血管越來越小，隨著抽菸時間延長，就會使可以正常運作的腎元越來越少，進而對腎臟造成傷害。除了造成血管傷害，抽菸也會讓身體的氧化壓力增加，代表身體的工廠電源變差，電源的電量變少，而腎臟其實是非常需要能量的地方，當電量供應變小，自然傷害就越大。
林軒任也提到，香煙含有一些重金屬，像是鉛、鎘，這些重金屬會從呼吸道進入體內，最後沉積在腎臟，所以長期抽菸會引起腎臟發炎，還會使腎元越來越少且過勞運作，出現蛋白尿的情況。此外，研究顯示，抽菸者的洗腎風險比一般人高出1.6至1.9倍，再加上要是本身有高血壓、糖尿病，洗腎風險更高。
▲ 通常罹患糖尿病5年至8年以上，可能引發腎臟病。
林軒任提到，通常罹患糖尿病5年至8年以上，可能引發腎臟病，當血液中的糖濃度越高，將導致腎絲球過濾率超標、加速腎臟受損程度，最後就會排出蛋白尿。他強調，為了預防腎臟病，糖尿病患者應該把糖化血色素控制在6.5以下，而現在所有糖尿病的藥物，幾乎不大會造成腎臟病，所以控制不佳的糖尿病務必吃降血糖藥，也可考慮服用SGLT-2（俗稱排糖藥），以及選擇低蛋白飲食。
本文經亞大醫院腎臟科醫師林軒任臉書粉專《引人入腎・林軒任醫師》授權報導
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