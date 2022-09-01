宿醉不一定是因為「喝太多」　營養師揭秘：及時補充水分可緩解宿醉 ​

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既然宿醉是由於酒精代謝以及體內缺水，營養師提醒，適時的補充水分就能緩解宿醉。
喝什麼能夠緩解宿醉？營養師分享，喝溫開水、熱湯等都可以幫助身體代謝與補水。市面上常說的蜂蜜水，是透過果糖協助加快酒精代謝，其實也不一定要喝蜂蜜水，喝果汁、吃水果也可以達到相似的效果。
其次，水分流失時也可能導致礦物質在體內失衡，多喝鹽水、含糖的運動飲料也可以幫助身體較快恢復平衡狀態，不過最有效的方式還是補充足量水分，加速酒精代謝離開身體，才能更快速地縮短宿醉時間。
有人說宿醉也可以喝濃茶、濃咖啡。但是，咖啡因實際上會加速身體代謝水分，過濃的茶或咖啡反而會導致水分流失更多、身體更不舒服，營養師不建議在宿醉時喝。
想要避免宿醉，可以這麼做女性一天的酒精代謝當量約為一般罐裝啤酒 (350ml) 或，一杯紅酒 (150ml) ，或一口烈酒 (45ml)，男性可提升為兩倍。想要避免宿醉，建議不要一次攝取太大量的酒精。
另外深色或有顏色的酒，像是白蘭地、紅酒、威士忌等一起飲用比較容易宿醉；反之，白色或透明的酒類，如白蘭姆酒、伏特加、琴酒可能較不易那麼頻繁發生宿醉。不混喝各種酒精，也是避免宿醉的方式之一。
營養師提醒，喝酒時可搭配開水或是其他食物，這樣可以避免酒精太快速地透過胃壁吸收、進入血液。但是切記，千萬不要因為怕酒醉或宿醉而服用藥物，酒精與藥物產生的交互作用，可能會導致更嚴重的健康狀況。
若平時需要飲酒應酬，最重要是要懂得「適量飲酒」。每個人對酒醉的感受不同，過度飲酒除了會因攝取過多酒精熱量導致肥胖，長期也可能造成身體營養素缺乏，導致相關不適狀況。營養師建議大家可以在開心的氣氛下，適度小酌，平日也要搭配正確的飲食與運動，放鬆身心壓力，別讓喝酒這件事成為身體狀況的壓力來源。
本文經 營養師張宜婷 臉書粉專《營養小桃氣-宜婷營養師》授權報導
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