腦霧、久咳 確診後遺症激增！南山人壽領先推出「長新冠對策」服務

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後疫情難關！長新冠後遺症變化多，看診人數持續上升新冠病毒不斷變異，國內確診人數持續攀升，今年本土病例已突破500萬人，隨著新一波BA.5病毒株進入大流行，預計至今年（2022）年底將再增加約300萬人確診。屆時國內確診人數將突破800萬人，等於每3人中就有1人曾確診。確診後持續發生症狀的「長新冠」後遺症，更是後疫情時代亟須照護的健康問題。
根據美國CDC研究顯示，65歲以上確診者每4人中就有1人出現至少一種長新冠後遺症；18至64歲則每5人中有1人經歷至少一種後遺症。長新冠影響涵蓋呼吸、血液、心血管、神經精神等系統，症狀以腦霧、久咳、倦怠、頭痛最常見，也可能出現注意力降低、憂鬱、不安、幻覺、胸痛、呼吸困難、心悸、味覺嗅覺異常等，無論輕、重症患者都可能面臨長期症狀困擾。
隨康復者的醫療需求上升，目前《COVID-19康復者門住診整合醫療計畫》已收治超過3,000人，後疫情時代民眾所面臨的健康問題，已從防疫需求轉向整合照護，從擔心疫情爆發、憂慮疫苗不足、恐懼自身確診，逐漸轉變成後遺症症狀治療，以及康復後的各項健康照護。
圖說： 南山人壽率先全台串聯健康守護圈服務夥伴，提供全面性的「長新冠健康對策」服務，整合確診後照護所需的資源，幫助保戶加快恢復健康。
守護確診保戶最給力！南山人壽首推「長新冠對策」服務長新冠主要後遺症如倦怠、慢性疲勞、心肺功能不佳，皆可能嚴重影響正常生活。當社會邁入後疫情時代，擔綱社會照護責任的保險業，必須為廣大保戶及時建構良好健康照護系統。南山人壽代理總經理范文偉表示，為關懷保戶身心健康，南山人壽率先全台串聯健康守護圈服務夥伴，提供全面性的「長新冠健康對策」服務，整合確診後照護所需的資源，幫助保戶加快恢復健康。
范文偉強調，南山人壽始終將保戶需求放在第一位，「長新冠對策」服務主要針對長新冠常見症狀，提供運動健身、飲食營養、醫療照護、心靈健康等支持，符合資格的被保人更能夠免費使用線上心理諮詢、線上醫師諮詢等照護服務，給保戶最暖心即時的關懷。
圖說：長新冠主要後遺症如倦怠、慢性疲勞、心肺功能不佳，皆可能嚴重影響正常生活。南山人壽健康守護圈針對保戶康復後的健康照護需求，提供「吃健康、動活力、醫在側、心好安」四大面向的服務支持。
四大面向有感支持！健康守護圈助保戶找回健康生活南山人壽健康守護圈針對保戶康復後的健康照護需求，提供「吃健康、動活力、醫在側、心好安」四大面向的服務支持。與「醫聯網」合作，保戶可以在線上申請與醫師遠距諮詢，在家就能與醫師對談，取得專業醫師建議，符合資格的保戶還可以免費使用10分鐘醫師電話諮詢。
另外，良好的運動與營養，也是恢復健康的關鍵，南山健康守護圈攜手跨業合作夥伴Wondercise、愛迪樂、樂齡智造、桂冠營養研究室推出線上運動課程、自主訓練課表、大腦訓練、飲食營養補給等方案，保戶在家中就能根據專家帶領，養成正確健康習慣，進而能夠強健身體、提升腦力和改善記憶力。
圖說：疫情不只造成健康受損，也對民眾心理造成巨大衝擊，許多人甚至因此出現焦慮、憂鬱等症狀。南山人壽「健康守護圈」平台擁有豐富的測健康、找健康、看健康、享健康等服務，為保戶提供專屬的健康加值服務。
疫情不只造成健康受損，也對民眾心理造成巨大衝擊，許多人甚至因此出現焦慮、憂鬱等症狀。為此，南山人壽與心理諮詢平台「FarHugs遠距抱抱」合作，提供符合資格的保戶50分鐘免費心理諮詢，讓保戶透過專業溝通緩解情緒，降低心理壓力。
新冠病毒可能入侵肺部，造成肺功能的不可逆傷害。南山人壽不只領先業界提供最便利的遠端醫師健康諮詢、在家自主訓練課程，結合照護專家幫助保戶管理健康，更呼籲民眾可適時接受健康檢查如肺部低劑量電腦斷層（LDCT），掌握染疫後的肺部健康狀況，有助於及早發現問題，更快脫離疫情干擾，恢復美好健康人生。
更多健康照護內容可至南山人壽網站「健康守護圈」平台查閱，豐富的測健康、找健康、看健康、享健康及主題服務都是南山人壽保戶專屬的健康加值服務，讓保險有了溫度，真心守護您的健康，歡迎一起進入健康守護圈。
確診後遺症變化多，南山「長新冠對策」服務助您找回健康生活
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