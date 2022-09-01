還在吃鮭魚嗎？　營養素含量排名第一的「這種魚」便利店超常見！

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EPA具有良好的抗發炎作用、也可抑制血小板的凝集，有助於預防血栓的形成，有益於心血管的保養，還可以降低許多慢性疾病的風險。另外，DHA大量存在人體的腦部及視網膜之中，對於胎兒、幼兒視力和腦部的發育很有幫助，對於成年人、長輩也有助於延緩視力和腦部功能退化！
完整的魚類營養素排行榜如下（每百公克）：
1. 鯖魚 EPA：1424mg／DHA：3329mg
2. 秋刀魚 EPA：1407mg／DHA：2548mg
3. 蒲燒鰻魚 EPA：671mg／DHA：1194mg
4. 鮭魚 EPA：290mg／DHA：687mg
5. 竹筴魚 EPA：208mg／DHA：338mg
6. 鮪魚肚 EPA：35mg／DHA：105mg
營養師建議，每週至少要食用兩次以上的深海魚類來保養身體，例如第一名的鯖魚，在便利店的便當都非常常見。魚肉有豐富且優質的蛋白質、還有珍貴的EPA和DHA，對於人體健康都相當有幫助！
本文經 營養師許育禎 臉書粉專《Ivy營養師的健康教室》授權報導
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