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還在吃鮭魚嗎？　營養素含量排名第一的「這種魚」便利店超常見！

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還在吃鮭魚嗎？　營養素含量排名第一的「這種魚」便利店超常見！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-01 15:00:43

大家都知道，魚類是一種優質蛋白質，含豐富奧米加-3脂肪酸、還有多種營養素。那麼，你知道哪種魚的營養素最豐富嗎？根據每種魚都含有的DHA（二十二碳六烯酸）和EPA（二十碳五烯酸）來排行的話，第一名居然是鯖魚！

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營養師許育禎表示，不同魚種，營養素含量差異非常大。常以「健康」聞名的鮭魚，營養素含量為EPA為290mg，DHA為687mg，反之第一名的鯖魚含量超出30倍——EPA為1424mg，DHA高達3329mg！鮪魚的含量，相較之下算是比較低。


EPA具有良好的抗發炎作用、也可抑制血小板的凝集，有助於預防血栓的形成，有益於心血管的保養，還可以降低許多慢性疾病的風險。另外，DHA大量存在人體的腦部及視網膜之中，對於胎兒、幼兒視力和腦部的發育很有幫助，對於成年人、長輩也有助於延緩視力和腦部功能退化！

完整的魚類營養素排行榜如下（每百公克）：

1. 鯖魚 EPA：1424mg／DHA：3329mg

2. 秋刀魚 EPA：1407mg／DHA：2548mg

3. 蒲燒鰻魚 EPA：671mg／DHA：1194mg

4. 鮭魚 EPA：290mg／DHA：687mg

5. 竹筴魚 EPA：208mg／DHA：338mg

6. 鮪魚肚 EPA：35mg／DHA：105mg

營養師建議，每週至少要食用兩次以上的深海魚類來保養身體，例如第一名的鯖魚，在便利店的便當都非常常見。魚肉有豐富且優質的蛋白質、還有珍貴的EPA和DHA，對於人體健康都相當有幫助！

翻攝自Unsplash
翻攝自Unsplash
本文經 營養師許育禎 臉書粉專《Ivy營養師的健康教室》授權報導

 

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