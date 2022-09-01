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中年男呼吸急促、體力差　竟是「小細胞肺癌」上身

中年男呼吸急促、體力差　竟是「小細胞肺癌」上身
中年男呼吸急促、體力差　竟是「小細胞肺癌」上身

健康醫療網

2022-09-01 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】陳先生56歲，從事營造業多年，平常一天抽一包菸，大概抽了三十年。他平常就有乾咳現象，只當作是「菸咳」）台語），但近兩三個月，咳嗽更加劇烈，覺得工作時呼吸急促，體力也較過去差才想就醫，卻又因疫情嚴重延遲至近日就醫；詳細檢查卻發現已罹患肺癌，雖耽擱就醫，但所幸病情很快控制住，幸運的撿回一命。

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胸部X光加電腦斷層檢查　及早揪出肺癌

羅東博愛醫院肺癌團隊召集人醫師林偉群表示，上述患者就醫接受胸部X光片的檢查，才發現左肺有異常病灶，再進一步接受電腦斷層檢查，才發現左肺長了一個五公分大的腫瘤，經支氣管鏡切片檢查後，確診為小細胞肺癌。目前接受治療已兩個月，病情迅速得到控制，咳嗽及喘的症狀也明顯改善。

五年存活率差距大　「低劑量電腦斷層」應定期篩檢

世界衛生組織（WHO）統計發現，肺癌是全球癌症死因第一位，每年台灣新診斷肺癌約在一萬三千人。目前我國第一期肺癌五年存活率約9成，第二期便降到約6成，第三期則下降到近3成，第四期五年存活率就僅剩1成，因此各期別之間的五年存活率差距很大。

林偉群指出，目前低劑量電腦斷層是偵測早期肺癌的最有效利器，建議民眾如有以下疑似肺癌警訊：持續咳嗽甚至惡化、痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、四肢關節疼痛、無預警體重下降、食慾不振等，應盡快就醫。

國健署補助政策　符合資格民眾免費篩檢

今年）2022年）7月，銜接國健署免費補助低劑量電腦斷層篩檢的政策實施，篩檢的補助對象包含具肺癌家族史和重度吸菸史的民眾，符合資格者可每2年接受一次免費補助，無需再自費或補差額費用。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54966

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