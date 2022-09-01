本土+33875　 2名20歲女合併「腦中風、心肌炎」不幸身亡

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- 新北市7,415例
- 臺北市4,317例
- 臺中市3,990例
- 桃園市3,536例
- 高雄市2,710例
- 臺南市2,074例
- 彰化縣1,495例
- 新竹縣1,086例
- 新竹市965例
- 苗栗縣915例
- 屏東縣783例
- 雲林縣684例
- 宜蘭縣626例
- 花蓮縣616例
- 基隆市616例
- 南投縣577例
- 嘉義縣507例
- 嘉義市377例
- 臺東縣249例
- 澎湖縣160例
- 金門縣158例
- 連江縣19例
指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為15例男性、21例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，第1位是20多歲女性，8/22開始頭暈、畏寒、噁心、頭痛等症狀，隔日發燒，自己做快篩為陽性，經過居家照護後症狀好轉，然而8/27又出現發燒、嗜睡、意識改變等情形，到急診就醫、住院，檢查時體溫40.1度，抽血檢查有血小板低下，另外，頭部電腦斷層發現有腦下垂體中風合併腦內出血，然而經過積極治療，仍然惡化，8/28不幸過世。
第2位是20多歲女性，8/21開始出現噁心嘔吐、全身無力、冒冷汗跟咳嗽症狀，但他並沒有發燒，當天到急診後，抽血檢查發現心肌酵素升高，當日安排住院，住院時發生心因性休克，經檢查也有心臟收縮力減弱，懷疑是心肌炎的情形，同時做了PCR檢查是陽性，Ct值18，因此確診有感染新冠病毒，經過瑞德西韋、免疫球蛋白以及其他治療後，仍然病況惡化，不幸於8/27過世。
今日新增一例兒童重症，羅一鈞說明，是一名9歲女童，本身有先天疾病史，6/2曾確診過新冠，之前並無接種過疫苗，8/10開始發燒、紅眼、食慾活力下降等症狀，8/18送往急診照X光顯示有肺炎，住院之後出現皮疹、結膜炎、草莓舌、腹痛跟嘔吐等病徵，也經過抽血檢查，醫師診斷為MIS-C，給予相關藥物治療後，病況好轉，已順利於8/25康復出院。
中秋節即將到來 指揮中心提醒防疫措施
下周就是中秋節，羅一鈞提醒，很多民眾可能會安排烤肉聚餐等活動，若參加聚會活動，要注意勤洗手、戴口罩。除了飲食需求、拍照等例外情形，目前仍然是規定外出要全程配戴口罩，建議隨身攜帶洗手用品與下載社交距離APP。若活動場所在餐飲場所、營業場所等公共區域，主辦單位應主動提供量體溫、員工健康管理、員工疫苗接種，且加強聚會前後的環境清消，例如，餐飲場所也應提供洗手用品，亦不得逐桌敬茶敬酒。
另外，羅一鈞表示，尚未接種過疫苗的65歲以上長者以及嬰幼兒，都不建議參加人潮擁擠的聚會活動，以降低染疫產生重症的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54998
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