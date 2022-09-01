萬磁王最大膽演出！大銀幕露出雄偉弟弟　驚人畫面流出

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麥可法斯賓達在《性愛成癮的男人》中飾演性上癮者，各式各樣的性愛演出自然是免不了，手淫、網路性愛、多P樣樣來，甚至還有正面露出「大鵰」的場面。因為內容真的太驚世駭俗，麥可法斯賓達很慶幸他的母親沒有出席本片的首映會。法斯賓達說：「我的母親本來要去的！」接著又提到：「就某些方面來講，感謝老天，她的背救了我一命，或許是出於某種潛意識，她在首映會前一天背痛發作。」
近年以《花漾女子》二度入圍奧斯卡影后的凱莉墨里根，在《性愛成癮的男人》裡飾演麥可法斯賓達性格開放的妹妹。凱莉墨里根回憶，當時她連續演出《華爾街：金錢萬歲》和《落日車神》，對正經八百的角色感到乏味，剛好這時《性愛成癮的男人》的妹妹一角找上門來，讓她眼睛為之一亮。
凱莉墨里根在近期的訪問中自爆，她太想得到這個角色了，甚至還因此說謊，當導演問我：「你會唱歌嗎？我說，『我會！不算很會，但是還行，真的！』我一個勁地說謊，直到他給我這份工作。」最後，凱莉墨里根沒有經過任何試鏡，只是跟導演吃過一頓飯，就得到了這個角色。
《性愛成癮的男人》故事描述外表光鮮亮麗的紐約雅痞布蘭登（麥克法斯賓達飾演），是個被強大性慾折磨的性上癮者，終日沉溺於在A片、手淫、網路性愛、召妓等，所有能暢快交歡的祕密世界。直到某天，當他那放縱且有自殺傾向的妹妹西西（凱莉墨里根飾演）闖入他的生活，原本荒淫有序的生活開始陷入混亂與失控。《性愛成癮的男人》將於9月23日全台大銀幕經典重現。
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