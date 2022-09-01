補充維生素D防失智症？　國衛院最新研究顛覆認知

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國家衛生研究院分子與基因醫學研究所莊志立研究員團隊利用阿茲海默症小鼠的動物實驗及台灣健保資料庫的分析，發現阿茲海默症小鼠補充維生素D反而加劇大腦的病變以及智能退化。年長者長期服用維生素D發生失智症的風險是未服用者的1.8倍，而失智症患者長期服用維生素D死亡風險增加2.17倍。
阿茲海默症 是造成維生素D低下主因
研究團隊利用小鼠動物實驗發現，在維生素D充足的飼養條件下，阿茲海默症小鼠血液中維生素D的量明顯較野生型小鼠低下，然而在阿茲海默症病人及小鼠大腦中的維生素D受體蛋白量不減反增，且表現位置與大腦造成神經病變的類澱粉老年斑重疊，顯示維生素D在細胞內的作用機制，已在阿茲海默症的病程中明顯改變了，阿茲海默症才是造成維生素D低下的原因，維生素D受體蛋白竟然可以在缺乏維生素D的情況下增加表現量，並且參與神經病變。
服用維生素D 需考量是否增加失智症風險
此研究結果與目前大眾對維生素D的使用認知有明顯的反差，失智症患者或年長者在維生素D的服用需求上，需考量增加失智症的風險，值得醫界進一步研議。本研究成果已於2021及2022年分別發表於老化醫學領域知名學術期刊《Aging Cell》。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54965
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