皮膚炎久治不癒還變硬　有可能是皮膚淋巴癌！

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皮膚Ｔ細胞淋巴瘤發生原因不明，目前也未能找出好發族群。其中最常見的皮膚淋巴瘤是「蕈狀肉芽腫」，佔了60%，好發年齡為55至60歲。第二常見的則是「皮膚CD 30陽性淋巴細胞增生性疾病」，約佔30%。
許仲瑤醫師解釋，「蕈狀肉芽腫」皮膚組織中的分化未成熟Ｔ細胞被大量複製，異常的細胞跑至表皮層，造成皮膚紅斑。若未能給予適當治療，會慢慢擴大變厚，甚至會伴隨有淋巴結腫大，全身紅皮脫屑。到了晚期淋巴腫瘤細胞有20-50%會發生大細胞轉化，而40-50%的大細胞表面會帶有CD 30抗原，代表活化的淋巴細胞。但值得注意的是CD30表現並不只侷限於轉化的大細胞上，只是通常很少量的分佈在真皮層。「蕈狀肉芽腫」臨床皮膚表現很容易與濕疹、異位性皮膚炎混淆，不容易診斷，有時要經過多次的皮膚切片才能確定。因此當發現皮膚炎長期治療未改善時，應高度懷疑是Ｔ細胞淋巴瘤。
「皮膚CD 30陽性淋巴細胞增生性疾病」則包含「原發性皮膚退行分化型大細胞淋巴瘤」及會自我修復的「淋巴瘤樣丘疹症」。其中「原發性皮膚退行分化型大細胞淋巴瘤」的皮膚表現為單顆或多顆皮膚腫瘤，有時伴有潰瘍。 這些大細胞>75%有CD30表現而且不會移往表皮層。
傳統化療、照光治療易復發 晚期將轉移骨髓、其他器官
許仲瑤醫師說明這兩種較常見的皮膚Ｔ細胞淋巴瘤五年存活率極佳，幾達80~100%。治療上，早期局限於皮膚的蕈狀肉芽腫，以外用藥膏配合中長波紫外線照光為主。紫外線能使異常增生的淋巴細胞凋亡，50-90%病人能達到完全緩解，抑制腫瘤新生，但初期必須一週到醫療院所全身照光三次。而且當治療完全停止時，大部分的病人就會有復發情形。曾有患者因不想臉部曬黑，治療時將臉遮住，癌細胞就在臉上冒出新的病灶。
皮膚Ｔ細胞淋巴瘤若進入腫瘤期時，紫外線光照無法穿透，可以進行局部電療。對於快速惡化或廣泛分布的較厚病灶，也可以接受全身電子束放射線治療。治療反應率接近100%，但接近一半的病人在一年後會復發。
這些病患通常會接受跨科別團隊照顧，結合皮膚科、血液腫瘤科、放射線科及影像科等共同會診。面對晚期患者發現器官轉移時，會由血液腫瘤科進行化療，但化學治療副作用常會讓病人極度不適，甚至如同經歷過死亡。其中有CD 30陽性大細胞轉化的患者，照光治療效果不好，即使積極化療效果也有限，通常會利用抗癌藥如抗代謝藥物、口服維生素Ａ酸、干擾素等口服藥維持治療，防止腫瘤擴大感染。
單株抗體藥物納健保給付 CD 30陽性患者療效佳
「雖然這個疾病進展很慢，到惡化時可能都超過十年以上，但是到後期，還是有可能轉移到淋巴系統或其他器官，最終會因為Ｔ細胞無法發揮作用而因感染死亡。」許仲瑤醫師認為，雖然皮膚Ｔ細胞淋巴瘤的五年存活率相對其他癌症較高，但若到了腫瘤期5年存活率也下降到69%。有些患者會考慮「骨髓移植」來根治，不過限制條件多也有風險。
許仲瑤醫師表示，目前有一種單株抗體藥物，針對有CD 30陽性的腫瘤標記進行破壞，副作用相對較低，比較不會影響患者生活品質，並能延長無疾病惡化存活期，這種抗體藥物複合體的標靶治療，在今年2月1日也通過健保給付，對於化療、照光治療無效的患者來說是一個創新的治療選擇。雖然淋巴癌聽起來很嚇人，許仲瑤醫師強調，常見的皮膚Ｔ細胞淋巴瘤的進程很慢，只要遵從醫囑穩定回診、追蹤，共存到老不是難題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54833
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