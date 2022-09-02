超熱血！百特醫療攜外科醫師群單車騎行　挽袖捐血拯救並延續生命

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過去兩年Covid-19疫情籠罩全台，引發全台人心惶惶，間接導致台灣頻繁發生缺血危機。為因應棘手的缺血狀況，第二屆「百特單車日」結合《台北捐血中心》，由百特醫療、百達醫療同仁，以及外科醫師群響應熱血騎行，喚起熱心民眾挽起衣袖捐血救人。為鼓勵附近及路過民眾踴躍響應，現場也配置精美打卡區供民眾分享至社群，期待網路隱形的力量讓大家把「捐血一袋，救人一命」的口號轉變為實際行動，身體力行幫助更多有需求的人們。
▲北、中、南區多位外科醫師，與其親友、百特醫療及百達醫療同仁並肩騎出77.7公里的距離，為鼓勵民眾踴躍捐血的使命共同努力。
單日騎出77.7公里 熱血之舉吸引全民熱情響應
此趟熱血騎行活動，共有北、中、南區多位醫師們支持，與其親友、百特醫療、百達醫療、大安森林公園週邊熱心民眾逾百名，一同熱血參與並肩完成這趟壯舉。活動僅耗費一天時間即騎行77.7公里的距離，其中，三峽分局吉埔派出所也做為鐵馬驛站參與其中，警察同仁亦於第一時間提供夥伴們補給與休息空間，為夥伴們注入新血，幫助「百特單車日 熱血騎行」順利完成鼓勵熱心民眾踴躍捐血的使命。
▲百特醫療台灣暨香港總經理黃家駒及百達醫療總經理王雅芳帶領同仁於大安森林公園捐血車做為「百特單車日」終點站，透過活動熱血之舉吸引多位民眾一同響應捐血，拯救並延續更多需要被幫助的生命。
百特醫療關懷病友並為其發聲 拯救並延續更多生命
百特醫療致力於「拯救並延續生命」，利用一年一度的「百特單車日」為全台病友發聲，傳遞百特醫療使命與對患者的承諾。百特醫療台灣暨香港總經理黃家駒表示：「百特醫療致力於關懷病友們的需求，讓同仁充分發揮所長，為我們的使命『拯救並延續生命』做出貢獻，並且感到自豪。身為醫療產業的一員，我們同時也鼓勵同仁追求身心靈的健康，並積極回饋社會。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54997
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