男子運動發現心率過快診斷為「心房顫動」！　英研究：心房顫動患者數量已經增加72%

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邁克分享，「回想起來，以前我在軍隊時也有過胸痛，但會很快消失。」自從被確診以來，邁克已經接受了導管消融（ablations）和心臟覆律（cardioversions）的治療，房顫情況已經好了很多。「房顫，有時情況好，有時情況壞。躺著的時候，我有時還是會感覺心臟漏跳，但是自從接受治療後，也沒有發生過其他問題。」
根據利茲大學（University of Leeds）的研究，過去20年裡，英格蘭患有心房顫動的人數已經增加了72%，心房顫動的患者數量已經超過了四種最常見的癌症（乳腺癌、前列腺癌、肺癌和腸癌）的人數之和。
研究小組發現，房顫的增加主要是由於人口老齡化，及不健康的人群增加，這給醫療服務帶來了巨大的壓力。儘管已知心房顫動的患者非常多，但他們往往太遲得到診斷，可能在中風等併發症發生後才被診斷出來。檢測房顫是很困難的，因為不是每個人都會出現症狀。
研究團隊已經開發了一種全新的預測工具，這個工具可以幫助檢測和治療心房顫動，並幫助解決患有這種疾病的病人日益增加的負擔，他們希望該工具能夠儘快納入國家醫療服務系統中試用。
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