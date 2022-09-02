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男子運動發現心率過快診斷為「心房顫動」！　英研究：心房顫動患者數量已經增加72%

男子運動發現心率過快診斷為「心房顫動」！　英研究：心房顫動患者數量已經增加72%
男子運動發現心率過快診斷為「心房顫動」！　英研究：心房顫動患者數量已經增加72%

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-02 12:30:46

2007年的冬天，邁克在享受完所有的聖誕美食後，決定去健身房鍛煉。運動期間，他注意到心跳監視器顯示自己的心跳跳動得很快，「我的心率在幾秒鐘內，從120跳到180。我搓了搓手，又再測試一次，我以為還以為是機器壞了。」後來，邁克才知道不是機器壞了，他的心臟出了問題——醫生診斷他為心房顫動（AF）。

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根據外媒British Heart Foundation的報導，心房顫動屬於一種心律失常，它會導致患者的心臟異常跳動，患者可能會明顯感覺到自己的心臟怦怦亂跳。這是由於患者心臟最上面的兩個心房的電脈沖混亂，無法保持穩定及規律，導致它們顫動或抽搐。

邁克分享，「回想起來，以前我在軍隊時也有過胸痛，但會很快消失。」自從被確診以來，邁克已經接受了導管消融（ablations）和心臟覆律（cardioversions）的治療，房顫情況已經好了很多。「房顫，有時情況好，有時情況壞。躺著的時候，我有時還是會感覺心臟漏跳，但是自從接受治療後，也沒有發生過其他問題。」

 

根據利茲大學（University of Leeds）的研究，過去20年裡，英格蘭患有心房顫動的人數已經增加了72%，心房顫動的患者數量已經超過了四種最常見的癌症（乳腺癌、前列腺癌、肺癌和腸癌）的人數之和。

研究小組發現，房顫的增加主要是由於人口老齡化，及不健康的人群增加，這給醫療服務帶來了巨大的壓力。儘管已知心房顫動的患者非常多，但他們往往太遲得到診斷，可能在中風等併發症發生後才被診斷出來。檢測房顫是很困難的，因為不是每個人都會出現症狀。

研究團隊已經開發了一種全新的預測工具，這個工具可以幫助檢測和治療心房顫動，並幫助解決患有這種疾病的病人日益增加的負擔，他們希望該工具能夠儘快納入國家醫療服務系統中試用。

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