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幼兒進食噎到怎麽辦？專家教你「4招急救措施」避免釀悲劇

幼兒進食噎到怎麽辦？專家教你「4招急救措施」避免釀悲劇
幼兒進食噎到怎麽辦？專家教你「4招急救措施」避免釀悲劇

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-02 12:30:46

每當家中的嬰兒或幼兒開始學習吃副食品時，父母想必既興奮又期待，迫不及待想給孩子嚐遍好吃的食物。然而幼兒的氣管比較狹窄，也還沒學會正確咀嚼和吞嚥，一不小心就會嗆到或噎到，嚴重的話有可能演變成食物卡在食道裡、窒息而亡。爲了避免釀成悲劇，一名急救人員公佈了每個父母都應該注意的進食事項。

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根據外媒The Sun報導，異物梗塞、噎到是兒童最常發生的事故傷害之一。在過去四年，英國約有20名10歲以下的兒童因窒息而死亡，其中大多數年齡介於一至四歲，正是開始學習吃固體食物的階段。最大的窒息風險源於麵包、餅乾或米糕、糖果等等。

▲ 幼兒氣管狹窄，進食時一不小心就會噎到。（示意圖／Pixabay）

不應提供給幼兒的食物

一、爆米花

爆米花是最大的窒息殺手之一，完全不建議給嬰兒和5歲以下幼兒吃爆米花。

二、堅果

堅果是最大的窒息風險，因為幼兒很難嚼碎堅果。專家建議父母將大顆堅果換成揉碎的堅果，以方便孩子食用。

三、香腸

當你給幼兒吃香腸時，千萬不要把香腸切成塊，因爲一旦吞下去，就會剛好卡在喉嚨。專家建議將熱狗切成薄薄的細條狀，盡可能薄切。

四、棉花糖

棉花糖的問題在於，若整個吞下，它很容易卡在呼吸道中。棉花糖在嘴裏變得粘稠時，孩子很難將其吞下。專家警告勿讓幼兒吃棉花糖、口香糖等粘稠的食物。

五、大塊水果

父母不應讓幼兒吃蘋果、蜜瓜、香蕉等切成塊狀的水果。若想給他們蘋果，應該將其切成極薄的薄片，或是直接碾成蘋果泥。

Pixabay
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▲ 家長應把食物切成極細的小塊，或是直接碾成泥狀。（示意圖／Pixabay）

孩子噎到怎麽辦

一、咳出來

若食物卡在喉嚨，可以鼓勵孩子通過咳嗽，將食物吐出來。

二、拍出來

用你的一隻手支撐孩子，讓他向前傾斜，而你的另一隻手嘗試拍肩胛骨至少五次。每拍一次檢查孩子的嘴巴，看看食物有沒有被拍出來。

三、擠出來

站在孩子身後，雙臂摟著孩子的腰，在肚臍和胸口之間握緊拳頭，另一隻手攥住拳頭、用力拉，每用力一次，就檢查孩子的嘴，看看異物有沒有吐出來。

四、緊急求助

若食物還是沒有吐出來，請撥打112緊急求助。重複拍打的動作，直到急救人員趕到。若孩子已失去意識，則嘗試心肺復蘇術。

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