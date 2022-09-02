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腦霧久咳長新冠後遺症變化多　專家提「遠距長新冠對策」建議

腦霧久咳長新冠後遺症變化多　專家提「遠距長新冠對策」建議
腦霧久咳長新冠後遺症變化多　專家提「遠距長新冠對策」建議

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-02 12:30:46

文／郭家和

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後疫情難關！長新冠後遺症變化多，看診人數持續上升

新冠病毒不斷變異，國內確診人數持續攀升，今年本土病例已突破500萬人，隨著新一波BA.5病毒株進入大流行，預計至今年（2022）年底將再增加約300萬人確診。屆時國內確診人數將突破800萬人，等於每3人中就有1人曾確診。確診後持續發生症狀的「長新冠」後遺症，更是後疫情時代亟須照護的健康問題。

根據美國CDC研究顯示，65歲以上確診者每4人中就有1人出現至少一種長新冠後遺症；18至64歲則每5人中有1人經歷至少一種後遺症。長新冠影響涵蓋呼吸、血液、心血管、神經精神等系統，症狀以腦霧、久咳、倦怠、頭痛最常見，也可能出現注意力降低、憂鬱、不安、幻覺、胸痛、呼吸困難、心悸、味覺嗅覺異常等，無論輕、重症患者都可能面臨長期症狀困擾。

隨康復者的醫療需求上升，目前《COVID-19康復者門住診整合醫療計畫》已收治超過3,000人，後疫情時代民眾所面臨的健康問題，已從防疫需求轉向整合照護，從擔心疫情爆發、憂慮疫苗不足、恐懼自身確診，逐漸轉變成後遺症症狀治療，以及康復後的各項健康照護。

圖說： 南山人壽率先全台串聯健康守護圈服務夥伴，提供全面性的「長新冠健康對策」服務，整合確診後照護所需的資源，幫助保戶加快恢復健康。

守護確診保戶最給力！南山人壽首推「長新冠對策」服務

長新冠主要後遺症如倦怠、慢性疲勞、心肺功能不佳，皆可能嚴重影響正常生活。當社會邁入後疫情時代，擔綱社會照護責任的保險業，必須為廣大保戶及時建構良好健康照護系統。南山人壽代理總經理范文偉表示，為關懷保戶身心健康，南山人壽率先全台串聯健康守護圈服務夥伴，提供全面性的「長新冠健康對策」服務，整合確診後照護所需的資源，幫助保戶加快恢復健康。

范文偉強調，南山人壽始終將保戶需求放在第一位，「長新冠對策」服務主要針對長新冠常見症狀，提供運動健身、飲食營養、醫療照護、心靈健康等支持，符合資格的被保人更能夠免費使用線上心理諮詢、線上醫師諮詢等照護服務，給保戶最暖心即時的關懷。

南山人壽
南山人壽
圖說：長新冠主要後遺症如倦怠、慢性疲勞、心肺功能不佳，皆可能嚴重影響正常生活。南山人壽健康守護圈針對保戶康復後的健康照護需求，提供「吃健康、動活力、醫在側、心好安」四大面向的服務支持。

四大面向有感支持！健康守護圈助保戶找回健康生活

南山人壽健康守護圈針對保戶康復後的健康照護需求，提供「吃健康、動活力、醫在側、心好安」四大面向的服務支持。與「醫聯網」合作，保戶可以在線上申請與醫師遠距諮詢，在家就能與醫師對談，取得專業醫師建議，符合資格的保戶還可以免費使用10分鐘醫師電話諮詢。

另外，良好的運動與營養，也是恢復健康的關鍵，南山健康守護圈攜手跨業合作夥伴Wondercise、愛迪樂、樂齡智造、桂冠營養研究室推出線上運動課程、自主訓練課表、大腦訓練、飲食營養補給等方案，保戶在家中就能根據專家帶領，養成正確健康習慣，進而能夠強健身體、提升腦力和改善記憶力。

南山人壽
南山人壽
圖說：疫情不只造成健康受損，也對民眾心理造成巨大衝擊，許多人甚至因此出現焦慮、憂鬱等症狀。南山人壽「健康守護圈」平台擁有豐富的測健康、找健康、看健康、享健康等服務，為保戶提供專屬的健康加值服務。

疫情不只造成健康受損，也對民眾心理造成巨大衝擊，許多人甚至因此出現焦慮、憂鬱等症狀。為此，南山人壽與心理諮詢平台「FarHugs遠距抱抱」合作，提供符合資格的保戶50分鐘免費心理諮詢，讓保戶透過專業溝通緩解情緒，降低心理壓力。

新冠病毒可能入侵肺部，造成肺功能的不可逆傷害。南山人壽不只領先業界提供最便利的遠端醫師健康諮詢、在家自主訓練課程，結合照護專家幫助保戶管理健康，更呼籲民眾可適時接受健康檢查如肺部低劑量電腦斷層（LDCT），掌握染疫後的肺部健康狀況，有助於及早發現問題，更快脫離疫情干擾，恢復美好健康人生。

更多健康照護內容可至南山人壽網站「健康守護圈」平台查閱，豐富的測健康、找健康、看健康、享健康及主題服務都是南山人壽保戶專屬的健康加值服務，讓保險有了溫度，真心守護您的健康，歡迎一起進入健康守護圈。

 

確診後遺症變化多，南山「長新冠對策」服務助您找回健康生活

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