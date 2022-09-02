最容易乾燥的不是皮膚而是「嘴唇」！　小妙招：避免這六種情況可預防嘴唇乾燥

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1. 脫水
由於嘴唇上的皮膚比身體其他部位的皮膚要薄，最容易表現出脫水的跡象。因此如果感覺乾燥了，第一步就是補充足夠的水分。男性建議每天要喝3.7L的水分，女性則是2.7L，除了白開水，也可以加上咖啡和茶等飲料，或水果和蔬菜等食物中的水分。
2. 曬傷
如果在太陽下曬了一天，嘴唇變得乾就可能是曬傷，因為嘴唇上的皮膚沒有黑色素，這種色素可以保護皮膚免受破壞性的紫外線，因此嘴唇比身體其他部位更容易曬傷。
曬傷通常會出現乾燥、脫皮、敏感、刺痛或燃燒感等症狀，若出現水泡、疼痛和腫脹可能是更嚴重的二度燒傷，這就需要及時就醫。
平時，專家建議使用至少有SPF15的潤唇膏，能夠保護皮膚屏障，減少水分流失。如果沒有帶SPF值的潤唇膏，也可以直接在嘴唇上塗抹普通的防曬霜。每隔兩小時需重新塗抹一次潤唇膏或防曬霜，因為吃東西或喝水可能會脫落。
3. 風吹
由於嘴唇暴露大自然中，風和天氣也會造成傷害！風能夠削弱最外層的皮膚，去除其水分使它們更容易乾燥。這導致了一種被稱為「風灼（windburn）」的情況，尤其常見於嘴唇上。
因此，在戶外活動需要優先考慮嘴唇，建議使用含有SPF的潤唇膏，運動完回到室內再使用凡士林或Aquaphor的潤唇膏來恢覆水分。這些較厚的潤唇膏能夠保護皮膚，但也會使你更容易被曬傷，所以不要在室外曬太陽時使用。
4. 皮膚護理產品的影響
如果更換皮膚護理產品後出現嘴唇乾燥，可能就是該產品的問題。有些人會對產品中某些成分敏感，嘴唇就會更加敏感。
專家提示，如果你每隔一兩個小時就感覺乾燥、要重新用潤唇膏，這可能表明你的潤唇膏讓嘴唇更乾燥了，不是滋潤。其次，如果用完護理產品出現刺痛感，請立即停止使用，並用肥皂和水將其洗掉。
5. 酵母菌感染
若酵母菌出現在口腔周圍，通常被稱為鵝口瘡（thrush），會導致嘴唇乾燥、嘴角開裂。其症狀包括：
- 嘴角出現令人疼痛的裂縫
- 嘴角發紅或酸痛
- 嘴裡內出現白色斑塊
6. 維生素缺乏症
如果沒有充足的維生素B12，可能容易出現嘴唇乾燥、唇角開裂，因為維生素B12能幫助身體修復細胞，缺乏維生素就導致身體難以修覆嘴唇的正常損傷。
維生素B12缺乏其實相當罕見，在美國，60歲以下的成年人大約只有6%有這種情況，然而，60歲以上約有20%的人缺乏維生素B12。素食者的風險也較高，因為維生素B12比較難在植物食品中攝取，必須另外服用營養酵母和香菇來補充。
成年人每日需要攝入2.4微克（mcg）的維生素B12，平時可以多吃一些魚、蛋和其他天然含有維生素B12的肉類，或者吃一些含維生素B群的早餐麥片。如果出現嚴重的維生素缺乏或其他潛在的疾病，需與醫生討論是否能夠注射B12。
如果嘴唇乾燥的情況，一週內都無法解決，專家建議是時候去看醫生了。如果持續嚴重脫皮或開裂也應該看醫生，否則很容易受感染。在少數情況下，嘴唇乾燥也可能是潛在疾病的跡象：
- 細菌感染：如嘴角的酵母菌感染
- 營養不足：維生素B12的缺乏
- 濕疹：也被稱為接觸性皮炎
- 過敏症
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