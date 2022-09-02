隱形殺手「攝護腺癌」　六旬男排尿異常癌數標

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據研究指出攝護腺癌的發生病因與老化、發炎、家族遺傳、基因突變或高脂肪飲食習慣有關，相較於其他器官癌症，攝護腺癌已屬於進展緩慢惡性腫瘤，若能儘早發現越早治療大多能徹底根治，即使確診時已屬遠處器官轉移的攝護腺癌，積極治療仍能穩定病況與疾病共處，不過有鑑於攝護腺癌臨床症狀與攝護腺肥大相似，當病人因相關問題求診時會特別抽血檢查測攝護腺特異抗原PSA指數或是肛診判別。
攝護腺癌隨不同癌期別有著對應治療方式，診斷時為第一、二期可透過達文西機械輔助腹腔鏡手術或影像導航放射治療精準治療病灶來達到完治，民眾所擔心的副作用也會較為少發生；若屬於中後期逐漸出現轉移現象時，仍可透過全身性賀爾蒙治療抑制癌細胞增生；如進展到晚期則以全身性一、二代賀爾蒙治療併行骨骼標靶治療或化學治療，三種併行能獲得顯著改善。
高風險族群 家族史小心
林雍偉主任說，賀爾蒙療法對攝護腺癌控制反應良好，通常會長期使用來控制疾病，而受到轉移的骨骼透過放射治療減少骨折發生，而兩者同時進行更能達到顯著的效果。
林雍偉主任也建議，男性45歲以上有攝護腺癌家族史的族群或直系親屬罹有多樣癌症者例如乳癌，每年應安排檢查，飲食方面應避免高油脂食物可參考地中海飲食的方式，而接受賀爾蒙藥物的病人，可能會出現骨質疏鬆、肌少症和心血管血栓等副作用，因此病人平日可適度運動提升肌肉量避免跌倒發生，同時有心血管疾病之病人應定期追蹤留意血栓的情形。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54961
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