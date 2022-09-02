中華生技醫藥行業協會　開創產業永續新篇章

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構建自給自足的生技醫藥生態系平台陳建州理事長表示，本會長期致力於醫藥供應商與醫藥通路的平台建置，結合亞太華人圈生技醫藥衛生團體，建立生技醫藥行業之經驗交流與溝通管道，目前協會會員分為三大族群：製造供應商、醫藥通路及醫藥專家所組成，涵蓋生產經銷廠商（藥品、醫材、生技保健品、化妝品、儀器、輔具等）、醫藥照護通路（醫療院所、藥局、中醫藥、養老村、長照機構等）、醫藥電商、物流商與金控等，期許為會員構建自給自足的生技醫藥生態系平台為目標。
陪伴式顧問團隊 輔導健康產業數位轉型2021-2022年承接經濟部計畫，輔導本會會員進行AI數位轉型提升，至今已經輔導超過30家廠商，疫情期間超過百場的協會活動，推廣創新產品與服務方案至應用端，複製擴散到海外市場，提升國際商業化腳步、建立實質經貿合作關係。8月18日在本會越南黃振綱會長號召越南當地20位廠商熱烈參與，以線上同步口譯視訊，成功協助舉辦《台越攜手護健康！精準助攻AI智慧醫療》國際夥伴交流活動。
生醫產業永續研討會會員大會同時舉辦生醫產業永續研討會，有關生技食品經貿出口媒合交流，邀請俄羅斯徐銘沂會長(線上)、越南黃振綱會長、越南貿易葉宥妤顧問、達穎專利師事務所廖鉦達所長、翔宇生技李宗祐經理進行與談人分享，討論大陸限制台灣食品出口衝擊、由世貿廠商貿易渠道連結出口貿易、由專利商標廠商連結到出口貿易與海外醫材取證問題等議題。
資策會陳桂苓主任分享「健康醫療產業數位轉型大未來」，達穎廖鉦達所長分享「智慧財產運用於生技產業之案例說明」，廖卿惠博士分享「歐盟CBAM 2.0版政策全球「碳中和、碳權、碳交易及台灣國際貿易衝擊」，晶華保險石粵軍經理分享「企業風險控管理在公司治理的實際做法」，以上議題皆與生醫產業永續經營息息相關。
做對的事，就是要把事情做對做完成 最後陳建州理事長提到自己對協會的理念就是: 做對的事，就是要把事情做對做完成，才是對的事! CBIA協會一直與會員同在，謹記對會員的承諾，公益為先，身先士卒，真誠奉獻帶領會員向前邁進。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55009
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