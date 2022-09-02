COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中華生技醫藥行業協會　開創產業永續新篇章

中華生技醫藥行業協會　開創產業永續新篇章
中華生技醫藥行業協會　開創產業永續新篇章

健康醫療網

2022-09-02 15:31:00

產官學專家齊聚　倡議亞太經貿商機社團法人中華生技醫藥行業協會(CBIA)於9月2日舉辦第一屆第三次會員大會暨生醫產業永續研討會，由總統府翁源水國策顧問與印度台北協會楊丹杰副會長蒞臨致詞，表達對台灣生技醫藥廠商拓展海外市場深具信心，特別是印度將在2023年超越中國大陸，成為人口最多的國家，非常值得台商投入台印貿易渠道，隨著疫情解封，今年第四季起CBIA協會陸續展開印度、俄羅斯、越南與馬來西亞相關貿易經貿對接會議，創造會員商機。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
世貿廠商聯手打開世界貿易渠道隨著俄羅斯徐銘沂會長進駐世貿一館展示中心，協會與徐會長八月辦理三場進出口交流會，並帶領會員參加世貿特賣會，融入到世貿體系，以實際行動帶領會員與海外貿易對接，讓台灣製造廠商與世貿貿易商聯手打開世界貿易渠道。

構建自給自足的生技醫藥生態系平台陳建州理事長表示，本會長期致力於醫藥供應商與醫藥通路的平台建置，結合亞太華人圈生技醫藥衛生團體，建立生技醫藥行業之經驗交流與溝通管道，目前協會會員分為三大族群：製造供應商、醫藥通路及醫藥專家所組成，涵蓋生產經銷廠商（藥品、醫材、生技保健品、化妝品、儀器、輔具等）、醫藥照護通路（醫療院所、藥局、中醫藥、養老村、長照機構等）、醫藥電商、物流商與金控等，期許為會員構建自給自足的生技醫藥生態系平台為目標。

陪伴式顧問團隊　輔導健康產業數位轉型2021-2022年承接經濟部計畫，輔導本會會員進行AI數位轉型提升，至今已經輔導超過30家廠商，疫情期間超過百場的協會活動，推廣創新產品與服務方案至應用端，複製擴散到海外市場，提升國際商業化腳步、建立實質經貿合作關係。8月18日在本會越南黃振綱會長號召越南當地20位廠商熱烈參與，以線上同步口譯視訊，成功協助舉辦《台越攜手護健康！精準助攻AI智慧醫療》國際夥伴交流活動。

生醫產業永續研討會會員大會同時舉辦生醫產業永續研討會，有關生技食品經貿出口媒合交流，邀請俄羅斯徐銘沂會長(線上)、越南黃振綱會長、越南貿易葉宥妤顧問、達穎專利師事務所廖鉦達所長、翔宇生技李宗祐經理進行與談人分享，討論大陸限制台灣食品出口衝擊、由世貿廠商貿易渠道連結出口貿易、由專利商標廠商連結到出口貿易與海外醫材取證問題等議題。

資策會陳桂苓主任分享「健康醫療產業數位轉型大未來」，達穎廖鉦達所長分享「智慧財產運用於生技產業之案例說明」，廖卿惠博士分享「歐盟CBAM 2.0版政策全球「碳中和、碳權、碳交易及台灣國際貿易衝擊」，晶華保險石粵軍經理分享「企業風險控管理在公司治理的實際做法」，以上議題皆與生醫產業永續經營息息相關。

做對的事，就是要把事情做對做完成 最後陳建州理事長提到自己對協會的理念就是: 做對的事，就是要把事情做對做完成，才是對的事! CBIA協會一直與會員同在，謹記對會員的承諾，公益為先，身先士卒，真誠奉獻帶領會員向前邁進。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55009

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

常頭暈要注意！　「PPPD」恐造成身體失衡、走不動

隱形殺手「攝護腺癌」　六旬男排尿異常癌數標

防疫情秋冬復燃　美CDC開放次世代疫苗供追加針

國人膳食纖維攝取量嚴重不足！營養師：「高纖食物排名」最高居然不是蔬菜

我是廣告 請繼續往下閱讀