本土+33483　4歲女童脖子痛、全身出疹，竟罹患MIS-C重症

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- 新北市7,153例
- 臺北市4,292例
- 臺中市3,979例
- 桃園市3,779例
- 高雄市2,595例
- 臺南市2,034例
- 彰化縣1,429例
- 新竹縣1,041例
- 新竹市935例
- 苗栗縣874例
- 屏東縣811例
- 雲林縣689例
- 宜蘭縣676例
- 花蓮縣661例
- 基隆市608例
- 南投縣481例
- 嘉義縣475例
- 嘉義市357例
- 臺東縣252例
- 澎湖縣190例
- 金門縣150例
- 連江縣22例
指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為25例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中兩位40多歲的死亡個案，第一位是男性，已接種兩劑疫苗，本身有癌症與肝硬化等慢性病史，8月初因肝硬化、腹膜炎等問題住院，過程中又發現肺炎，8/11採檢新冠病毒確診，不過後續住院期間，不幸因合併肝衰竭、菌血症等其他因素，於8/29過世。
另一名40多歲女性，本身有高血壓病史，已接種三劑疫苗，5/18出現發燒、噁心症狀，當時就醫診斷為急性胰臟炎住院，同時驗出新冠病毒感染，不過在整個住院期間，因胰臟炎惡化成為壞死性胰臟炎，針對很多併發症進行治療、處理，後來因為病況持續惡化，不幸於7/11過世，死因為壞死性胰臟炎合併多重器官衰竭，另外也有新冠肺炎感染的因素存在。
增2例MIS-C兒童重症！病況皆好轉，其中一例已出院
另有2例兒童重症個案，皆為MIS-C。第一位是4歲女童，本身沒有接種過疫苗，也沒有慢性病史，7/4曾確診新冠，8/24開始發燒、頸部疼痛、紅眼、眼皮浮腫、全身出疹等症狀，8/27送往急診，懷疑MIS-C收治住院後，做心臟超音波發現有冠狀動脈發炎變化，經過免疫球蛋白及類固醇治療後，病況好轉，已於8/31出院。
第二位是11歲男童，本身有過敏性鼻炎的病史，5/28曾確診，8/26開始發燒、腹痛、嘔吐、腹瀉，直到8/28前往急診，經抽血檢查，發現肝功能指數、發炎指數、血栓指數都異常升高，經過藥物治療後，病況改善，目前於一般病房住院。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55010
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