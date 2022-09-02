九旬翁不明原因發燒、血尿　竟是腸道多處潰瘍出血

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台北慈濟醫院整合醫學科洪伯斌主任表示，臨床追蹤發現病人排尿有血塊、血紅素持續下降又有解黑便的情況，那就有腸胃道出血的可能。腸胃道是一管腔構造，為體內最容易大量出血的地方，醫療上為防止患者持續出血引發低血容性休克，會給予輸血治療，並安排胃鏡檢查；胃鏡檢查雖發現有4處潰瘍的粉色疤痕組織，為了排除檢查時潰瘍處剛好無出血徵狀，醫療團隊又進一步安排了紅血球出血掃描。
紅血球出血掃描 斷定腸胃道出血位置
紅血球出血掃描一般會用在常規胃鏡檢查無法斷定腸胃道的出血位置時，藉以確認出血是否位於隱晦罕見位置。藉由顯像亮點，檢查結果會直接呈現是否有出血情況：若無出血，紅血球在體內流動，成像會均勻分布；反之，若有出血，出血的血液局部積聚，掃描結果便會形成一處亮點。
檢查放射劑量低 適合高齡長者
洪伯斌主任說明，出血掃描的放射劑量很低，但因顯影劑本身具有放射性，會有腎毒性的風險。故而執行檢查後，患者須多攝取水份促進排出；若有腎臟疾病的情形、懷孕第一期孕婦及高齡長者，必須將自身情況告知醫師，讓醫師另擇其他檢查處置。
洪伯斌主任提醒，常見的出血症狀包括：皮膚出現瘀青或出血點、易流鼻血、咳出帶血絲的痰液、解血尿、解出帶血絲的糞便或黑便等，若出現此類情況，應提高警覺，盡速就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54970
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