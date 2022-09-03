愛喝水搖飲、吃水果？　當心糖尿病損害多重器官

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安南醫院家醫科吳雅琦醫師表示，針對陳先生的治療方案，在生活習慣方面，其出去見客戶都隨手買珍珠奶茶不喝水，建議改喝無糖茶或礦泉水。三餐飲食建議則為早餐部分從原先的蛋餅搭有糖豆漿改無糖豆漿搭燕麥食用，午晚餐改半碗飯及多蔬菜蛋白質攝取，水果量維持每日兩個拳頭量。
另外，搭配每日運動1小時和積極藥物治療，不到三個月時間就控制糖化血色素值在6.5以下，又再恢復氣色紅潤精氣神十足之狀態。
不良生活習慣 潛移默化傷全身器官
吳雅琦醫師認為，隨著國人飲食日漸西化，加上常見路上看到人手一杯有糖手搖飲或加料飲料，解渴同時卻可能因此攝取過多糖份，同時，春夏秋冬盛產的水果甜度都相當高，稍不注意就攝取過多糖分，而糖尿病就好比隱形殺手，雖不會立刻造成身體不適但卻會潛移默化地讓全身器官傷害。
吳雅琦醫師指出，可以想像看看當人體所有神經和血管及器官泡在糖水裡，隨著時間的增加當然會逐漸壞掉，有症狀時可能都已是三多一少狀況，也就是多吃、多喝、多尿及體重快速降少，甚至有可能還會手腳麻木及視力模糊。
自我監測血糖、血壓 定期檢查防憾事
吳雅琦醫師建議，在家要養成量血壓習慣，有血糖問題病人更要養成在家自我監測血糖習慣，40歲以上的朋友每三年可以做一次國民健康署所提供的成人預防保健檢查，並搭配四癌篩檢-子宮抹片、乳房篩檢、糞便篩檢及口腔篩檢，才能提早預防及時發現身體異常部位，及早在黃金治療時間內來治療，就能避免讓器官受到損傷，持續保有良好生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54972
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