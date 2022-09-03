癌友抹去晦暗迎向希望　第9屆《彩繪希望》高醫展出

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蕎安是位平時就有運動習慣的馬拉松跑者，長年參與比賽的她，在參加2016年日本明古屋女子馬拉松前，意外發覺自己罹患乳癌。罹癌後的她，對於生命有了更多體悟，於是下定決心要去學畫，她表示自己從小就很喜歡畫畫，但因為工作忙碌，一直都沒有正式的進行繪畫訓練，手術後，她報名了油畫班，實現自己多年的夢想。她工作的Pizza店也將她的畫作借來，放在店內展出，不少顧客會因為她的畫作駐足，甚至出價購買。
以畫作開啟的第二人生 從病人身份轉為助人者
某次，高醫的同仁到店內用餐，因為欣賞蕎安的畫作，就向老闆詢問蕎安的訊息，蕎安向對方表明癌友的身分後，對方立刻邀請她擔任築夢中心的老師，帶領思覺失調的病患們透過繪畫進行藝術治療，這場因癌、因畫而起的緣分，蕎安向我們分享她的心情轉折：「剛罹癌時我的畫作大多都是深藍色，這一兩年開始，顏色逐漸變得很明亮。我沒有想過我的畫和畫畫能力還可以幫助到其他人。」因癌症的契機，讓她開始找回興趣，甚至從病友的角色轉化為藝術治療的講師，帶起來正向循環跟希望。
盼用繪畫助癌友及家屬 走過治療、邁向康復
癌症不代表絕症，但治療過程的辛苦及心理的恐懼，常常影響病友的治療意願與成效。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文表示，醫院除了積極篩檢，讓病人即早發現即早就醫外，更在治療期間提供全人的照護服務，因此也期盼透過繪畫展覽給予病人持續抗癌的勇氣。
癌症希望基金會董事長王正旭則表示，基金會舉辦繪畫比賽多年，透過繪畫，帶給病友心理上的調適，在畫作中看到病友、陪伴家屬的希望，也透過畫筆，將抗癌的歷程記錄下來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54988
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