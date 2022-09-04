一顆月餅熱量等於「全糖珍奶」！ 跑步「90分鐘」才能消化？ 營養師授「5大不怕胖吃法」

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中秋節吃月餅熱量爆表？「這1種」跑步90分鐘才能消化
近期適逢中秋連假，除了烤肉之外，許多人也會選擇購買月餅享用，或作為伴手禮贈與親友。不過，月餅當中的油脂、糖與熱量較高，過量食用恐會造成身體負擔。高敏敏營養師於社群貼文指出，光是1顆雙黃月餅，就相當於2.8碗飯的熱量，約等於一杯珍奶，需慢跑8公里才能消耗，卡路里可謂相當驚人。
高敏敏營養師進一步列舉常見的10款中秋月餅點心，並分別要慢跑多久才能消耗（慢跑時長是以60kg成年人、慢跑8公里/1小時估算）：
1. 雙黃月餅 (185g)
790大卡=2.8碗飯熱量=19.1顆方糖＋2.7匙油→慢跑96min
2. 廣式月餅 (125g)
600大卡=2.1碗飯熱量=5.7顆方糖+2.3匙油→慢跑73min
3. 綠豆椪 (95g)
363大卡=1.3碗飯熱量=10.2顆方糖+0.9匙油→慢跑44min
4. 滷肉咖哩椪 (70g)
312大卡=1.1碗飯熱量=4.7顆方糖+0.9匙油→慢跑38min
5. 冰淇淋月餅 (115g)
289大卡=1碗飯熱量=4.1顆方糖+0.8匙油→慢跑35min
6. 芋頭酥 (64g)
245大卡=0.9碗飯熱量=2顆方糖+0.6匙油→慢跑30min
7. 豆沙蛋黃酥 (55g)
234大卡=0.8碗飯熱量=1.8顆方糖+0.8匙油→慢跑29min
8. 奶黃酥 (51g)
220大卡=0.8碗飯熱量=2.2顆方糖+0.7匙油→慢跑27min
9. 鳳梨酥 (45g)
200大卡=0.7碗飯熱量=3.1顆方糖+0.6匙油→慢跑23min
10. 棗泥月餅 (50g)
185大卡=0.7碗飯熱量=5.2顆方糖+0.2匙油→慢跑23min
高敏敏營養師表示，若以一位50公斤的成年人為例，一天所需熱量1500大卡計算，脂肪攝取上限為50g，一顆月餅就可能已經有超標疑慮。另外，月餅的熱量與餅皮、內餡有關，如甜口味月餅，一顆精緻糖量可以高達10顆方糖，相當於一杯全糖手搖飲；鹹口味月餅像是鹹蛋黃、滷肉都事先在油水裡面泡過後再包入內餡，像是一顆廣式月餅就有2.3匙的油。
中秋連假平均胖2公斤！ 營養師授5招吃月餅不怕胖高敏敏營養師指出，以往每逢中秋佳節，前往營養門診回診的病人，平均體重增加約2kg、血糖血脂也都上升。呼籲民眾切勿只看某品項熱量高而不敢吃，而食用熱量較低的食物卻一次吃過量。建議多留意「每日精製糖攝取量」，女性、男性分別需控制在4顆方糖量、5顆方糖量，大約是雙黃月餅切1/4。
不過，吃月餅對特定族群而言仍有應景、遵守習俗的意義存在。如何食用才能少負擔？高敏敏營養師建議採取以下做法，可避免攝取多餘熱量、導致肥胖：
1. 選擇原味或是餡料少、少油/少鹽/少糖製作的月餅。
2. 可以挑選高纖維內餡的口味，如：鳳梨、柚子等。
3. 與親友共享，減少熱量、增進感情。
4. 吃月餅的同時，可以搭配無糖茶、無糖黑咖啡或牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖飲料。
5. 推薦下午時段享用，吃完還可以起身多活動、促進消化。
最後，高敏敏營養師建議，攝取月餅錢應查看營養標示跟成分，目前市售的餅禮盒已標示相當清楚。「知道自己吃了什麼、吃了多少很重要，才有意識不進食過度，度過愉快又不發胖的中秋節！」
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