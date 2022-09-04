BA.5來勢洶洶！　自製「彩虹蔬果披薩」提升免疫力

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嘉義大林慈濟醫院營養治療科營養師謝瀠伊與實習生莊雅涵分享「彩虹蔬果披薩」食譜，讓大家在一道料理中吃到不同顏色的蔬果，同時攝取到多種植化素，營養及美味兼具。食材當中包含五色的蔬果，每種顏色有著不同的植化素，綠色的奇異果富含葉綠素、類胡蘿蔔素，能調節免疫系統，且有強大的抗氧化作用；黃色的鳳梨則有葉黃素，可減低黃斑部退化的風險，所以是個維持視力健康的重要推手。
而大家耳熟能詳的茄紅素在帶皮的蘋果、小番茄中能攝取得到，除了有助於免疫系統、抗氧化，也能降低罹癌風險；白色的食物有香蕉、蘑菇，白色食物富含了槲皮素及多酚，具有調節血脂和降血壓的功效；黑色的橄欖則有豐富的花青素，可幫助身體抗氧化、抗老化。
彩虹蔬果披薩 自製美味上桌
食材：
抓餅餅皮3片
奇異果 2顆、鳳梨 1/4顆、香蕉(小) 1根、蘋果 1顆、小番茄 5顆、蘑菇 6朵、黑橄欖 適量
番茄醬 適量、乳酪絲 200g
做法：
．奇異果切丁，鳳梨切小塊、香蕉切圓片、帶皮蘋果切片(可用熱水燙過，去掉蠟質)，小番茄切成1/4的大小，蘑菇切片。
．先將抓餅送進烤箱以上下火180℃烤5分鐘後取出。
．在餅皮上鋪上薄層番茄醬，依序放上蘑菇、香蕉、蘋果、鳳梨、奇異果、小番茄。
．接著再均勻撒上乳酪絲至覆蓋食材，最後放上黑橄欖點綴。
．將鋪好料的披薩送至烤箱，並以上下火180℃烤15分鐘後取出。
．將每片披薩切成4等分的大小就完成了。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54991
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