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福原愛食言了！愛上偽三口生活　江宏傑痛：家人還沒回台

▲福原愛不想讓家人太早回台灣。（圖／竹內亮導演微博）
▲福原愛不想讓家人太早回台灣。（圖／竹內亮導演微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-06 10:10:362022-09-06 10:32:59

福原愛相隔1年半把家人接回日本，日前在沒知會江宏傑的情況下，與同居的橫濱男帶家人到新加坡旅遊，沒想到，家人疑似水土不服緊急送醫，江宏傑得知後又氣又急，準備飛出國處理，但傳出女方不願配合給予相關文件，讓赴日計畫喊卡。日媒爆料，福原愛刻意拖延交接家人的時間，江宏傑低落地表示，在過完年以前，可能見不到家人。

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▲江宏傑悟出自己一套方法。（圖／MyVideo提供）
▲江宏傑工作時，表面上露出笑容，心理卻有無盡煩惱，心一直懸著。（圖／MyVideo提供）
據《週刊女性》報導，福原愛和家人、緋聞男友橫濱男住在3億日圓（約6900萬元新台幣）的豪宅，兩位大人和家人的互動相當融洽，福原愛沉浸在「偽一家三口」的天倫之樂中，因此想把家人留下，一起繼續生活，自打臉先前對外宣稱「家人會待到暑假結束」的說法。

▲福原愛7月帶家人返日，面對媒體滿臉笑容。（圖／翻攝《女性自身》）
▲福原愛7月帶家人返日，過去一個月享受難得的幸福時光。（圖／翻攝《女性自身》）
報導指出，江宏傑方面回應週刊，「已經9月了，我家人沒有回來台灣」，江宏傑在家人赴日前就擔心趕不上開學時間，「突然被帶去日本，不僅不能見到爸爸，還要被剝奪上幼兒園的權利」，為避免此情況發生，江宏傑一直整理要飛到日本的文件，但前妻拒絕提供資料，因此江宏傑無法訪日，雙方為此請律師處理探望家人事宜。

▲江宏傑8月27日發文「無法理解，力不從心，但還是要勇敢面對處理，相信一切都會順利。」（圖／江宏傑IG）
▲江宏傑8月27日發文「無法理解，力不從心，但還是要勇敢面對處理，相信一切都會順利。」（圖／江宏傑IG）
針對家人還沒回台，日媒以「被拒絕訪日！福原愛前夫江宏傑心碎告白」為標題的報導，《NOWnews今日新聞》詢問江宏傑經紀公司華研，對方僅表示：「不願回應。」（編輯：楊穎軒）

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