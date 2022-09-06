福原愛食言了！愛上偽三口生活 江宏傑痛：家人還沒回台
福原愛相隔1年半把家人接回日本，日前在沒知會江宏傑的情況下，與同居的橫濱男帶家人到新加坡旅遊，沒想到，家人疑似水土不服緊急送醫，江宏傑得知後又氣又急，準備飛出國處理，但傳出女方不願配合給予相關文件，讓赴日計畫喊卡。日媒爆料，福原愛刻意拖延交接家人的時間，江宏傑低落地表示，在過完年以前，可能見不到家人。
據《週刊女性》報導，福原愛和家人、緋聞男友橫濱男住在3億日圓（約6900萬元新台幣）的豪宅，兩位大人和家人的互動相當融洽，福原愛沉浸在「偽一家三口」的天倫之樂中，因此想把家人留下，一起繼續生活，自打臉先前對外宣稱「家人會待到暑假結束」的說法。
報導指出，江宏傑方面回應週刊，「已經9月了，我家人沒有回來台灣」，江宏傑在家人赴日前就擔心趕不上開學時間，「突然被帶去日本，不僅不能見到爸爸，還要被剝奪上幼兒園的權利」，為避免此情況發生，江宏傑一直整理要飛到日本的文件，但前妻拒絕提供資料，因此江宏傑無法訪日，雙方為此請律師處理探望家人事宜。
針對家人還沒回台，日媒以「被拒絕訪日！福原愛前夫江宏傑心碎告白」為標題的報導，《NOWnews今日新聞》詢問江宏傑經紀公司華研，對方僅表示：「不願回應。」（編輯：楊穎軒）