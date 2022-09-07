COVID-19患者染菌失明　AI預測患者預先投藥

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北醫大雪必兒教授與印度海德拉巴大學（University of Hyderabad）學者合作，蒐集2021年印度醫院甘地綜合醫院（Gandhi General Hospital）共1,200名COVID-19患者的資料進行研究，其中有214名患者皆在結束療程後罹患黑真菌，回診已錯過黃金治療時期，導致失明，比例逾1成7。
雪必兒教授表示，印度2021年疫情嚴重，平均每天有逾十萬名確診病例，民眾罹患COVID-19後免疫系統脆弱，許多患者結束療程後返家，可能已感染黑真菌，導致眼睛腫脹不適，但大部分的患者直覺是太累了，或受到COVID-19的影響而不以為意，結果2至3週後回診才發現感染，已錯過治療時機，最後失明。
罹COVID-19患五種症狀 是高風險族群
雪必兒教授指出，研究團隊所研發的AI模型發現，有五種症狀的COVID-19患者皆為感染黑菌的高風險族群，這五種狀況分別為：在確診為COVID-19之後罹患糖尿的患者、失去嗅覺、肥胖、肌肉痠痛及出現流鼻水症狀的患者，皆為感染黑真菌的高風險病患，且AI預測的準確率高達95%。
預先投藥免惡化 展現國際間合作
研究團隊的AI模型，可協助醫院及早發現感染黑真菌的患者，並預先投藥，避免惡化甚至失明，雪必兒教授強調，該研究也引起印度當地重視，甘地醫院為了因應疫情造成的狀況，已考慮成立AI中心，未來一旦成立後，可望加強與北醫大的國際合作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55028
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