不孕夫婦別再拖！醫曝試管嬰兒成功生下寶寶機率：43歲剩5%

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中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，自國健署推動不孕症擴大補助以來，諮詢人數明顯增加約三至四成，確實達到鼓勵生育的效果。不過患者大多以38歲以上女性居多，在試管成功機率上，仍有許多變數及危機。
李世明醫表示，試管嬰兒療程相當艱辛，要培育出一顆優質的胚胎，每一步都是艱辛的過程。一般而言，若刺激出10顆卵泡，能成功取出的卵子數約為8顆，最後受育成良好胚胎的數目，大概只剩下3到4個。換句話說，僅有4成以下的胚胎養成率。而這又和年紀、卵巢環境及子宮內膜有絕對的關係，年紀越大，成功受孕的機率越低，至於流產率則是會逐年上升。
根據數據研究指出，26歲女性成功懷孕的機率大概在四成五到五成之間，而流產率僅一成多；到了43歲，流產率直接升高至五成，懷孕率卻僅剩不到兩成。李世明醫師表示，在兩者相抵銷後，43歲婦女要成功生出試管寶寶的機率只剩5％。因此他也提醒有生育計畫及需求的夫妻，若自然懷孕嘗試一年未果，應儘早諮詢專業醫師及早備孕。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55051
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