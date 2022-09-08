騎車不戴安全帽！妹子自帶「安全氣囊」狂晃 本尊神到了
依《道路交通安全規則》規定，機車駕駛人必須配戴安全帽，以在意外中保全性命，不過就有民眾發現，一位女子在綠島騎乘機車時沒有配戴，並發上臉書社團分享，而眾人見到影片後目光立刻被吸走，直呼該女子已自備「安全氣囊」，非常安全！
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一段影片，是一位穿著棕色吊帶背心的女子，騎著機車於大馬路上行駛，陽光從側面撒向全身，畫片看起來美好又放鬆，可在看到她飄揚於空中的髮絲時，原PO驚覺「真的是很誇張耶！為什麼不戴安全帽 ！」。
影片發出後立刻吸引住網友眼球，大家認為安全帽已不是重點「這是戴不戴安全帽的問題嗎？人家自帶安全氣囊你有嗎？」、「氣囊是不是比帽安全」、「自備安全氣囊了」、「老實說….我根本沒注意他有沒有戴安全帽」、 「這影片我看了二個小時，她騎那麼久是騎到那裡了？」、「火車從台北坐到台中了，還是不了解這個影片的重點」。
經《NOWnews今日新聞》記者查找，該名女子名為Rose，平日喜愛騎乘重機到各地遊玩，有經營IG和TiKTok帳號，分享自己到各處旅遊的照片及影片，而被轉傳到臉書社團的影片，即是Rose在綠島打工換宿時拍下，影片請點此連結。
但也提醒民眾，按《道路交通管理處罰條例》第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，將處駕駛人新臺幣500元罰鍰，大家千萬要記得戴安全帽啊！（編輯：李惠婷）