采鋐再生電腦計畫　中秋資助偏鄉課輔班數位學習

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「很多學童到了課輔站，更願意說出自己的理想！課輔站的老師大多是義工或鄉里媽媽兼任，更瞭解孩童家裡的生活問題。有時候在學校裡學習的挫折，在課輔班裡有志工的陪伴下，重新找回學習的熱情，但偏鄉的課輔班可不是都市裡的安親班或補習班，更沒有學校的豐富資源…」黃老師說明，或許很難想像台灣還有學童家中會沒有電腦、晚餐吃不飽，但也只要大家再多一點關心，便能起到出乎意料的巨大改變，曾經有位陳弟弟(化名)在課輔班透過筆電學習、找到興趣所在，順利考上大學就讀社工系，期待未來把這份受到幫助的愛延續下去。
恆春基督教醫院企劃發展室林玦如專員分享，「數位化工具是讓孩子看見世界，拉近都市與偏鄉差異的最簡單的方式」，而近年受到疫情的影響，線上教學、數位學習已成為趨勢，但許多偏鄉家庭仍處於下雨就會沒有網路、硬體缺乏的環境下，亟需解決。采鋐健康整合集團董事長張向昕表示，「企業其實都會有定期的資訊設備汰舊計畫，采鋐再生電腦不但有環保意義，更希望創造更多的教育使命，來延續企業社會責任」，2022年的捐贈計畫，更考量偏鄉資訊設備故障送修不易，所有捐贈電腦都經過采鋐同仁先進行維護檢測工作，希望能為偏鄉孩童帶來更多笑臉，也是采鋐健康整合集團送給客戶與夥伴最棒的中秋禮物。
關於恆春基督教醫院
恆春基督教醫院自2005年推動「與閱讀做朋友－部落兒童課輔計劃」，除輔導課業外，同時也照料著偏鄉孩童的生活起居、培養學童的讀書風氣及品格教育，近年因疫情影響，更推動線上教學，提供超過370名偏鄉孩童更好的教育環境，縮短城鄉差距所導致教育程度上的落差。
恆基醫院捐款網址https://npo.hcch.org.tw/project/#1485327874639-2601ce05-1e08
關於采鋐健康整合集團
采鋐健康整合集團成立於2008年，主要提供病人支持創新解決方案(Innovative Patient Solutions)。自2022年以PATIENTSFORCE™ 服務品牌，提供病人福利方案，以協助病人得到健康及完整治療為企業責任。每年的微笑中秋活動，采鋐集團透過贊助需要資源的單位，除了捐贈經費或物資，更分享珍貴的故事，讓受贈單位得到更多的關注。
▲恆春基督教醫院同仁，疫情期間仍穿著防護衣供應課輔班學員物資。(照片由恆春基督教醫院提供)
▲采鋐健康整合集團再生電腦捐贈課輔班計畫，中秋送暖恆春基督教醫院課輔站。(照片由恆春基督教醫院提供)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55047
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