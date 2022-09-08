肺癌如何與新冠共存？他80歲第四期還能爬山！醫：穩定治療是關鍵。

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肺癌患者如何面對新冠疫情？
醫指３大隱憂、苦勸定期回診。
吳教恩醫師表示，新冠肺炎之下對於肺癌病友較擔心的包括後遺症、轉重症的機率較高，病友也容易在知道自己是高風險族群的情況下，認為避免前往醫院、減少風險才安全，這對確診或仍待確診的癌症病友而言都實屬不利。
近年來，肺癌已是一種可像慢性病般治療的疾病，然而拖越久反而越不利治療、預後也相對不樂觀，過去就曾有第二期的肺癌病友本可以接受手術治療並後續觀察，但疫情下拖了幾個月沒想到竟發展到了第三期，也有從第三期進入到第四期不幸離世的病友。
疫情下肺癌別去醫院較安全？
醫：醫院比外面來得更安全。
吳教恩醫師解釋，疫情下醫院環境自然會特別注意定期清消，且任何人進出醫院也都會輸入健保資料，防護做足的情況下，醫院的環境會是比絕大多數的戶外環境來得安全，甚至比家裡或公司來得安全。相較之下，會建議肺癌病友需要避免的是不必要的外出，而非不去醫院。若是民眾真的不放心、不便前往，也應與醫師保持聯繫；若是真的確診，也應以線上看診並開立新冠藥物，以治療控制當前的新冠病毒為重，並讓肺癌的主治醫師持續掌握狀況，一旦出現呼吸狀況變差、缺氧、意識模糊等異常症狀時立即就醫。
肺癌憂抗藥性、化療副作用？
醫：選擇非常多，如治慢性病。
除了擔憂疫情對肺癌病友就醫意願的影響，吳教恩醫師也表示，治療方式同樣是醫師和病友需要共同面對的課題，如標靶藥物的抗藥性。雖說同是肺癌病友，但治療方式卻不盡相同，抗藥性也是因人而異，若出現抗藥性、藥物效果下降、需要進展到化學治療時，對於肺癌病友普遍害怕化療也會是個考驗。
化療確實會帶來許多副作用及不適，如落髮、腹瀉、噁心、嘔吐等，不過實際上每個人的狀況也有所不同，很多病友在接受化療後狀況也相當良好，因為每個人的感受接受度都不同，不必自己先嚇自己。醫師在治療前也會先和病友做好心理建設，不過這是避免被突如其來的症狀嚇到，更重要的是醫病同心，一起往「我要恢復健康」的方向前進。
而現階段肺癌治療選項其實相當多元，包括1、2、3代等不同的標靶藥物，若是妥善安排也可協助病友延後進入化療的時間，建議病人可以積極與醫師討論個人治療目標，擬定適合的治療策略。以EGFR基因突變的病友為例，如第一線採用第2代標靶藥物，後續如遇到抗藥的情況，仍有機會接續採用第3代標靶藥物進行治療。此種接續型雙標靶的治療策略，如同接力一般，讓第3代可接續在2代之後，減緩進入化療時間並達到良好治療成效。根據國際研究顯示，超過半數的肺癌病友存活率可約達63.5個月，而長庚醫院臨床數據也顯示可達61.8個月，整體來說約可延長五年。
他80歲肺癌第四期骨轉移，
被告知只剩半年卻還能爬山！
吳教恩醫師分享，日前曾有80多歲的老爺爺因骨痛檢查，發現為肺癌第四期骨轉移，被告知只剩下６個月的時間，病友雖錯愕但也欣然接受並轉診至吳醫師這治療，在積極接受2代標靶藥物穩定治療下，現已活超過三年、尚未使用其他備案治療。另外，也有年約60歲的案例，原進行2代標靶治療，後續使用第3代標靶藥物治療約5年的時間，醫師還為她重新申請重大病患資格，目前也正穩定治療中。
肺癌治療趨近慢性病化，
６大方針更助良好預後！
吳教恩醫師再三呼籲，肺癌現在治療手段非常多，有如治療慢性病一般，每個人的情況也都不同，剩餘時間其實很難說，病友也不必預設立場。重要的是好好生活、並和醫師詳細討論治療對策，以利進行妥善的治療安排。確診肺癌應盡早治療，只要遵照醫囑、穩定治療、定期回診、確實服藥、做好防疫、好好生活。治療雖然或許辛苦，但持續保持「我要好好活下去」、「我要恢復健康」的心態，即便是在與病毒共存的現代也無需太過恐慌，醫病同心更有利治療及預後。
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