把握早療黃金期　慢飛天使言言踏出人生第一步

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活動上與鳳小岳一同組裝飛機，來自伊甸婦幼家園的言言，今年四歲，因腦性麻痺影響到認知、語言及下肢能力，以往都由媽媽24小時照顧。今年初言言媽在因緣際會下認識婦幼家園，於是帶著言言進入日托班，開啟早療之路。雖然一開始因為分離焦慮而適應一段時間，但在老師耐心的陪伴及引導下，言言漸漸適應環境與作息，情緒穩定度與信任感也大幅提升。
回想起言言剛入學時只能由大人抱著、牽著或以推車行動，到現在已經能夠穿戴矯正鞋，自己使用助行器緩緩前行，穩穩踏出每一步，讓言言家長非常感動。教保老師說，肢體動作必須每天不間斷的訓練才會有顯著成效，在中心老師的引導鼓勵，加上家長非常積極地配合，讓她無論是在中心或是家中都能有機會持續練習，短短半年就有很大的進步。未來，相信只要持續陪伴、給予正向支持，言言就能自信走出自己的路。
國內每15名就有1名遲緩兒 籲社會大眾給予支持不歧視
「慢飛天使的成長路已經太辛苦，希望大家能給他們更多愛，讓他們不再孤軍奮戰。」現場耐心引導慢飛天使製作與彩繪飛機，鳳小岳表示，每個孩子都是上天給我們的禮物，讓我們在過程中學習、一起成長，這次很開心能藉遊戲代言參與公益活動，希望以自身力量，讓更多有需要的早療家庭受到關心。而鳳小岳也藉此機會呼籲，如果家長發現孩子有發展上的狀況，請放心勇敢地帶著孩子走出來，有專業的團隊會提供資源及協助，在成長路上陪伴家庭一起走過。
伊甸基金會資源發展處處長張炎玉表示，在台灣每15名兒童就有1名可能是發展遲緩兒，「長大」對發展遲緩兒童來說真的不簡單，來自內、外的壓力、資源不足，都是阻礙他們成長的高牆。伊甸投入早期療育服務邁入第29年，希望呼籲社會大眾，慢飛家庭不只需要醫療、社福單位的支持，更需要社會大眾的友善對待，不以歧視、排拒或訕笑的方式相處，給予適當的支持，陪伴他們趕上成長步伐。
網頁活動按「集氣」 替你捐出一塊錢
每個人都有權利飛向自己的夢想，感謝該企業秉持「我命由我不由天」的逆風前行精神投身公益。早療方式很多元，像是簡單的手作、閱讀、繪畫都能給孩子不同地刺激，幫助他們學習成長。並贈予伊甸基金會200台彩繪飛機，作為早療課程用途，期待藉由紙飛機的彩繪及拼裝，開發慢飛天使在情緒表達、感官和創意等潛能，為慢飛天使的早期療育盡一份心力，也象徵慢飛天使們的夢想高飛、逆風前行！
此外除了遊戲代言人鳳小岳溫暖站台帶領慢飛天使一同繪製紙飛機，遊戲代言人坤達也一起響應本次公益合作，親手繪製專屬紙飛機，呼籲大眾用愛陪伴慢飛天使逆風飛翔！同時也發起網頁集氣活動邀請大眾參與，只要到集氣網站輸入手機號碼並點選「集氣」，每多一次集氣，企業就會捐出一塊錢，給伊甸基金會助慢飛天使成長，邀請大家一同用愛陪伴孩童展翅高飛，給予慢飛天使及其親友們更多友善的對待！
※ 手遊ｘ《伊甸基金會》公益合作集氣活動網頁：https://www.tianlong2m.com/event/2000202/2022090701/index.html
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55052
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