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捷運、台積電加持　中捷「市政府站」房價將奔9

▲近年來隨著台商回流等發展，有著廣大開發腹地的中南部縣市，逐漸成為海外資金投資的新核心。（圖／品牌提供）
▲近年來隨著台商回流等發展，有著廣大開發腹地的中南部縣市，逐漸成為海外資金投資的新核心。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-09-09 11:00:00

近年來隨著台商回流等發展，有著廣大開發腹地的中南部縣市，逐漸成為海外資金投資的新核心。其中，2021年剛突破282萬人口的台中市，正式躍昇全國第二大城市，夾帶著雄厚的人口紅利前景，以及往南往北高鐵只要1小時的全台正核心地位，台中更成為產業界設廠的第一首選。

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尤其在科技業盛行下，由精密機械科技創新園區、中部科學園區、台中工業區三大工業園區所匯集而成的「中部科技廊道」，每年為國家創造9000億元產值，同時也在全球精密機械產業中，穩居單位面積產值第一、密度最高雙王座，更為當地帶來10於萬就業人口。

▲「護國神山」台積電，今年已向中部科學區管理局提出「用地需求」申請，預計將更先進的2奈米生產線帶進台中，此舉勢必為區域房價帶來新的話題。（圖／品牌提供）
▲「護國神山」台積電，今年已向中部科學區管理局提出「用地需求」申請，預計將更先進的2奈米生產線帶進台中，此舉勢必為區域房價帶來新的話題。（圖／品牌提供）
此外，被稱為「護國神山」台積電，今年已向中部科學區管理局提出「用地需求」申請，預計將更先進的2奈米生產線帶進台中，此舉勢必為區域房價帶來新的話題。

觀察近年來北部以南房市漲幅趨勢，幾乎都是「聞『積』而起」，以新竹為例，新竹科學園區的台積電設廠，成功帶動竹北房地產奔向6、7字頭；另外，台南日前才傳出台積電加碼投資，隨即帶動房價漲幅約2至3倍；至於高雄楠梓、橋頭區，今年也因為台積電即將設廠，房價奔向3字頭，更帶動高雄全面房價「比價上漲」。

在全台房市走勢跟著科學園區而走情況下，台積電進駐中科，勢必將讓區域房價順勢而起，其中有個區域或將因為科技新貴蜂擁而入，房價「奔9」恐成常態，那就是有台中信義計畫區之稱的「七期」。

▲去年通車的台中捷運綠線，貫穿七期核心，同時中捷唯一的藍綠線交會點「市政府站」也位於周邊，讓本身商業氣息濃厚的七期，搭配時下最夯的「軌道經濟」，成為最適合金字塔族群移居的地點之一。（圖／品牌提供）
▲去年通車的台中捷運綠線，貫穿七期核心，同時中捷唯一的藍綠線交會點「市政府站」也位於周邊，讓本身商業氣息濃厚的七期，搭配時下最夯的「軌道經濟」，成為最適合金字塔族群移居的地點之一。（圖／品牌提供）
做為台中金融中心的七期，近期也是重大建設不斷，其中為因應民眾「逐捷運而居」的風潮，於去年通車的台中捷運綠線，並貫穿七期核心，同時中捷唯一的藍綠線交會點「市政府站」也位於周邊，讓本身商業氣息濃厚的七期，搭配時下最夯的「軌道經濟」，成為最適合金字塔族群移居的地點之一。

▲品牌建商「潤隆建設」，近期於七期市政特區推出新案「VVS1」，位於青海路、文心路交叉口，基本面積近1500坪，緊鄰七期商圈正核心，匯聚百貨、藝文、交通等多重機能，未來性相當看好。（圖／品牌提供）
▲品牌建商「潤隆建設」，近期於七期市政特區推出新案「VVS1」，位於青海路、文心路交叉口，基本面積近1500坪，緊鄰七期商圈正核心，匯聚百貨、藝文、交通等多重機能，未來性相當看好。（圖／品牌提供）
看準七期未來數年發展，品牌建商「潤隆建設」，近期於七期市政特區推出新案「VVS1」，位於青海路、文心路交叉口，基本面積近1500坪，緊鄰七期商圈正核心，匯聚百貨、藝文、交通等多重機能，未來性相當看好。

同時，為因應全球萬物飆漲年代，「VVS1」為讓新世代置產族群買屋不僅是置產，也能抗通膨，特別重金禮聘國際萬豪酒店集團御用設計團隊-PIA Interior，為住宅公設注入高端飯店級元素，更特別找來台日跨國設計團隊「MAG玫格設計」，為其設計壯闊外觀，全案設定23至36坪2、3房型產品，鎖定新世代菁英、台商回流、父母為二代置產等族群。

▲「VVS1」為讓新世代置產族群買屋不僅是置產，也能抗通膨！（圖／品牌提供）
▲「VVS1」為讓新世代置產族群買屋不僅是置產，也能抗通膨！（圖／品牌提供）



潤隆VVS1
接待中心：台中市台灣大道三段251號旁(大遠百旁)
電話：04-2255-3338
瞭解更多VVS1：https://lihi2.cc/Zovnn

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