下腹痛竟是14公分大腸腫瘤惹禍！　化學治療合併手術成功切除

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新竹臺大分院腫瘤醫學部陳敬左醫師說明，此腫瘤侵犯範圍廣，開刀難以完整切除，且術後容易復發。但若先進行術前化學治療，則有機會縮小腫瘤，加強手術效果。醫療團隊根據C小姐的腫瘤特性量身調整化療處方，C小姐也順利完成八個療程。腫瘤明顯縮小後，外科醫師順利地切除C小姐的大腸癌。
個人化精準醫療 次世代基因定序對症下藥
陳敬左醫師補充，大腸癌的治療已經進入個人化醫療、精準醫療的時代，根據腫瘤不同的蛋白表現、基因突變、功能缺失來進行化療和標靶藥物的選擇已經是大腸癌治療的基本功。若更精細探討，就連左側和右側大腸癌的治療策略也有所不同，在某些狀況腫瘤科醫師甚至會建議病人進行次世代基因定序，徹底分析腫瘤的基因突變情形，進而選擇用藥。
四癌篩檢 早期發現早期治療
新竹臺大分院大腸直腸外科鄭宗杰主任表示，隨著國人飲食與生活習慣西化，大腸癌的發生率也直線上升，最好的方式仍是早期篩檢，早期治療。國健署為國人設計的四癌篩檢，五十歲以上民眾每兩年可以定期接受免費的糞便潛血檢測；如有異常，建議及早就醫，可安排內視鏡檢查，若發現大腸息肉，早期切除，可避免後續發展成大腸癌。
此外，建議平日養成良好飲食習慣，多攝取高纖蔬果，並適當補充水分，保護腸道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55030
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