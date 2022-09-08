迎接中秋連假旅客安全！台灣港務加強海運客運場站巡查
台灣港務公司為迎接中秋連續假期，今(8)在各海運客運場站加強巡查，呼籲旅客進入客運場站前，應遵守現行量測體溫及配戴口罩之規定，以確保安全。
台灣港務公司總經理陳劭良表示，中秋連假將至，民眾出遊、返鄉的需求高漲，其中海運也是民眾返鄉及旅遊的交通運具選擇之一，目前港務公司所轄港口之海運公路，包含基隆往返馬祖、台北往返馬祖、高雄往返澎湖、安平往返澎湖，以及澎湖往返布袋等航線，中秋連假期間，預計提供台灣本島與離島間共109艘次，約2.7萬旅客人次之運能。
陳劭良說，港務公司為確保旅客安全，並完善海運服務品質，已加強巡查客運場站相關設備，包含空調、衛生設備、機電與消防設備等重要設施，以維護場地環境之安全衛生，並全面提升電子看板的資安防護層級。
陳劭良指出，另為降低中秋連假交通人潮可能帶來之防疫風險，港務公司於各港客運場站均落實體溫量測及手部消毒，並在開放旅客進入場站前、候船期間，以及旅客全數離開場站後進行環境清消，亦加強公共區域(含廁所)、扶手、座椅、牆壁等旅客可能碰觸處熱點之清潔消毒，此外，更運用多媒體看板及海報等設備，進行國內線船舶旅客的防疫宣導，提供旅客安全無虞的候船環境。