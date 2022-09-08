疫情升溫、保護脆弱族群！國內引進「預防性單株抗體」

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指揮中心表示，今日新增之34,846例本土病例，為15,748例男性、19,082例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（7,840例），臺北市（4,447例），臺中市（4,313例），桃園市（4,010例），高雄市（2,547例），臺南市（1,933例），彰化縣（1,408例），新竹縣（1,209例），新竹市（897例），屏東縣（832例），苗栗縣（777例），宜蘭縣（762例），基隆市（704例），雲林縣（694例），花蓮縣（663例），嘉義縣（453例），南投縣（427例），嘉義市（328例），臺東縣（293例），金門縣（144例），澎湖縣（139例），連江縣（26例）。
今日增29死 最年輕不到5歲
指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為13例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月28日至9月5日，死亡日期介於5月29日至9月5日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增278例境外移入個案中，為148例男性、130例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（27例），美國（7例），新加坡（4例），印度、香港、印尼及日本（各2例），希臘、德國、緬甸、菲律賓、英國、泰國、荷蘭、韓國、蒙古、法國及土耳其（各1例）移入，另221例感染國家調查中。入境日期介於今年6月1日至9月7日。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。
國內引進預防性單株抗體 供高重症及死亡風險之免疫低下族群
指揮中心表示，為提供國內具高重症及死亡風險之免疫低下族群更完善的保護，以降低疫情對國內醫療量能之衝擊，日前衛生福利部疾病管制署已採購1萬劑Evusheld單株抗體，第一批1,728劑單株抗體已於本（2022）年9月6日晚間抵臺，並於今日配送。
指揮中心指出，Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權（Emergency Use Authorization,EUA），提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。疾管署已將其納入新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引之建議藥物，規劃配置於收治實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療（嵌合抗原受體T細胞療法，Chimeric antigen receptor T-cell therapy），具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患之醫學中心及部分區域醫院存放，經醫師評估用藥之效益與風險並充分告知個案後，給予符合條件個案使用。
指揮中心呼籲，按時接種COVID-19疫苗接種，仍是最具效益之傳染病預防介入措施，Evusheld不能取代疫苗接種。本中心將持續密切關注國際COVID-19藥物之研發使用情形，及國內疫情防治需要，諮詢專家意見，評估採購儲備，以維護國人健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55062
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