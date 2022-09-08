服用「這些藥」小心跌倒風險增！　藥師教你如何降低風險

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臺北市立聯合醫院松德院區藥劑科的許馨丰藥師指出，當民眾使用特定種類的藥品、多重藥品，或是改變藥品劑量、服藥順從性較差的病人，都可能增加跌倒風險。
許馨丰藥師進一步說明，通常會增加跌倒風險的藥品，主要是作用於中樞及心血管系統兩大類。美國老年醫學會針對一般老年人處方藥物的安全性發布Beers Criteria指引，彙整出潛在性不適當用藥原因、療效未明確、老年人無法耐受其副作用、更安全有效的替代藥物等，並建議長者避免使用的藥物及劑量，以及頻次不應超過建議量的藥品。
認識服用藥品 減少跌倒機率
作用在中樞系統的藥物包括抗精神病藥物、抗憂鬱藥物及鎮靜安眠藥（Benzodiazepines, BZDs）等，可能造成鎮靜及影響認知，使用這類藥物與增加跌倒風險有顯著的關聯。另外，作用在心血管系統的藥物，也可能造成電解質不平衡、心跳速率改變等，特別是老年人對此類的藥品也較敏感，更可能增加副作用的發生。
其他如緩瀉劑、治療感冒過敏使用的抗組織胺、降血糖藥物及帕金森氏症治療藥品等，也因本身的副作用，例如增加如廁頻率、嗜睡、注意力不集中、低血糖症狀、肌肉無力、頭暈等，而提高跌倒風險。
詳閱藥袋上資訊 服用出現不適應主動告知
食藥署提醒，除了要瞭解目前使用藥品的特性和副作用，減少跌倒的發生機率，就醫時應該主動告知醫師目前的用藥情形，服藥前也應詳閱藥袋上的資訊，服藥後若有異常、不適反應，務必於回診時告知醫師或藥師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55033
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