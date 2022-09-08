中西醫攜手合作治療　病患照顧更完整

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台中慈濟醫院王人澍副院長表示，中醫在急症處置方面，對緩解腸胃炎及運動傷害等急性疼痛，都有很好的效果，針對急診常見病症，藉由中醫介入處置，也能減輕急診的擁塞，減少病人反覆進出急診或治療於急診觀察區的目的。以針灸為例，使用西醫藥嗎啡仍無法解決的急性疼痛，可透過針灸來幫助快速緩解，針灸對急性疼痛有立即性的效果，讓病患舒緩疼痛。
在中西醫合療方面，無論是感染、創傷所造成的病患，在西醫開刀完後，就等著病患清醒，但現在中醫在這個階段可扮演積極的角色，經由望聞問切診治後，配合針灸醒腦開竅，刺激腦部活動，與活血化瘀的中藥，充分發揮中西醫合療照護的優勢。
中西合作治療 增加復原好轉
王人澍副院長依據臨床經驗顯示，不論是腦傷還是中風，在急性治療及療養期，以中醫針灸及中藥介入治療，可醒腦開竅刺激腦部活動，促進腦血循環，使腦中風病患的復原效果加乘；且研究顯示，透過針灸，病患再次中風的機率大幅降低。除了之外，中西合療在癌症等重症治療、病人開刀後復原、過敏性疾病等都有不錯的效果。
融會中西醫所長 嘉惠病患
儘管中西醫的哲學與理論背景不同，中醫與西醫不再是平行線，兩者其實可以銜接。西醫的微觀診斷有它的專業，可以作為中醫宏觀診斷的依據；這並沒有違背中醫的傳統，反而是借重西醫的科學技術，讓中醫的智慧能持續傳承與發揚得更好。中西醫整合是必然的趨勢，唯有拋開門戶之見，融會中西醫所長，聯手創造醫療新契機，才能為病患謀取更大福祉。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55031
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