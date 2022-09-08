透析導入人工智慧輔助　提高末期腎病洗腎品質

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但是為什麼大家會洗腎這麼聞之色變呢？安南醫院腎臟科林軒名主任表示，其中一個常見的原因就是洗腎後，因為水分與毒素快速的移除，對人體的心臟血管產生壓力，常會造成許多症狀與不適。這些症狀常會伴隨著透析中低血壓。當病人在透析中出現低血壓或血管灌流不足時，病人會出現抽筋、頭暈、頭痛、意識障礙甚至休克，這些症狀容易持續到透析療程結束後。
跨領域合作 預防透析低血壓發生
因此，要讓透析病患洗的更舒服，減少透析的不適的狀況，就必須減少透析低血壓發生後的症狀，更重要的事預防透析低血壓的產生。林軒名主任說，隨著科技技術的進步，已經不少研究針對透析低血壓的風險、預防與治療進行探討，也提出不少治療或預防方式。這幾年與翔安生醫組成跨領域的研究團隊，於110年度透過建置單位的資料倉儲，整合了臨床數據與透析機器數據，建立準確性高達到95％的預測模型。相關研究也陸續至國內外的醫學會發表，甚至在國際電機電子工程師學會(IEEE)相關研討會獲得最佳口頭論文。
此外，團隊更進一步整合品質精進的流程，將人工智慧（AI）與品質改善（QI）結合。
加入人工智慧 提高照護病人的品質
自身為腎臟科暨品質中心主任也是該團隊的主持人林軒名提到，不僅針對透析病患低血壓，更持續針對不同症狀、疾病與病患進行人工智慧的系統開發，以AI、QI、BI三「I」為出發點，把人工智慧、品質改善與商業智慧的整合在一起，將「智慧醫院」的想法落實在照護病患的每一個流程，以及每一個病房的⻆落。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55035
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