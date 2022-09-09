當復健科醫師遇到費登奎斯（上）：「如何做」比「做什麼」更重要的復健方法

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現任台中慈濟醫院複健科謝宜熹醫師，于2016-2019取得費登奎斯方法師資證照，將費登奎斯方法于臨床實踐，看見原來我們的身體有它的智慧，他分享：曾經有一位10多歲脊柱側彎的孩子，上課前已進行其他治療10多年，依據教科書所寫脊柱側彎若達20度以上就需要穿著矯正背架來矯正。然而，當時我帶他一堂半小時的動作覺察課，讓他躺在瑜珈墊上，跟著口語的引導緩慢的跟著做動作。接著，我就看到他的骨盆、脊椎開始自己調整，側彎角度隨之减少了。
這個效果顛覆了我過去所學，我感到非常的訝異和好奇，因爲動作簡單，病患回去也可以自己練習。之後他再回來上課，雖然會退步一些些，但都比他的第一次來訪時的狀况好，之後上不到10堂課，脊柱側彎就獲得矯正。
費登奎斯方法-動中覺察就是先讓個案原本過度收縮僵硬的肌肉放鬆，然後在動作中探索學習不同的動作方式，身體自然就會去做調整。
隔年再遇到那位孩子，他的脊柱狀况仍然良好，可見主動學習的經驗是可以持久的（身體學會了，誰也帶不走）。
費登奎斯方法的「獨到」之處
謝宜熹醫師認爲費登奎斯方法與平常我們認爲的運動訓練，有下列差異：
1.動中覺察由輕柔慢小的動作開始探索；運動訓練重視重複與耐力訓練
動中覺察，要從輕柔慢小的動作開始，藉由微小的刺激去分辨細微的差異。覺察自己原本使用身體的方式，接著探索用不同的方式去使用身體，在過程中去瞭解哪些是適合自己的。當非常慢地做每個動作，自然就會需要更專注去感覺身體。經過探索、體驗，去找到比較省力、有效率的動作，然後當你找到那個方式後再去練習，原本輕柔慢小的動作也會隨著練習之後，弧度變大、速度變快，動作順暢之後就變成自然的動作。
謝醫師補充，「每一個人使用肌肉的方式不一樣，造成肌肉僵硬的地方也不一樣，通常肌肉的酸痛或不舒服就是我們身體用力的方式出錯了，本來應該由整個身體分工合作達成的動作，我們可能偏好只用到部分肌群，其他應該出來工作的沒有工作，經過探索之後，就可以讓身體慢慢學到怎麽分工合作，原來過勞的部分可以慢慢修復，原來閑置的就出來工作。」
2.動中覺察重視過程；運動訓練强調目標
費登奎斯說：「『動中覺察』」的重心不在你進行的動作，而在於你做動作時如何引導自己」。 動中覺察時，謝醫師提醒：「試試看… 先放掉動作好壞對錯的想法，直接去體驗動作的過程，現在身體的感覺是什麽？有哪些部位參與動作？有哪裡是緊綳過度用力的嗎？現在做動作時呼吸的狀况如何？是憋氣的，還是可以順暢呼吸？然後這些方式有什麽差別或影響？」。
費登奎斯方法關注動作的過程與品質，强調練習前先花時間去探索，重新與自己的身體連結，覺察當下身體的需要，什麽是可以做，什麽是對自己有困難，等一下再做，讓每一個動作或練習都可以依自己的狀况往更好的方向調整。
3.動中覺察相信自己的身體，從簡單且愉悅的開始做；運動訓練常爲過度努力練習
費登奎斯說：「學習必須是愉快和輕鬆，愉快輕鬆會讓呼吸變得單純，否則學到的東西很難成爲自發的習慣。」謝醫師說：「我們習慣用强迫的方式使用身體，不太尊重身體的需求和韵律。有時越做越多並不一定有效，身體本身就有它的智慧，身體會痛或不舒服就是提醒我們需要換另外一種使用方式。」動中覺察就是要你去覺察你自己的身體，成爲你自己，爲自己選擇適合身體的方式。
「世界上沒有完美的人，可是我們可以互相彼此協助、一起探索，過著更好的生活，讓每個人成爲有能的自己，完成未竟之夢。」這就是費登奎斯的核心精神，也是謝醫師實踐後的體會。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會、台中慈濟醫院複健科謝宜熹醫師
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55022
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