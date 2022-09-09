啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！婆婆1句超惡毒

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雖然之後和男友還是結婚了，豈料婚後發現男友月薪4、5萬卻沒存款，一查才發現原來對方因為賭博欠下40幾萬元的債務，老公竟然還嗆「妳不愛我」，連婆婆也狠酸「全台灣的女生這麼多，你為什麼要找一個有病的女人」，老公聽完也沒有要幫她說話，也讓她心寒到決定離婚。
離婚後，沐妍交往一位男演員，但是才交往3個月就碰上男方父親過世，而男方媽媽就提出「百日時你們能結婚嗎」，她當時也開心答應，不過礙於爸爸阻止，就只有先交換戒指當訂婚儀式。而她當時一次兼了3份工，和男友一起住在她租的房子裡，房租、水電全都是她支付。
沐妍當時花很多時間在工作上，但男方工作又相對不穩定，常常自己待在家，相處時間很少，兩人交往3年後她也提出結婚，怎知男方百般推託，後來在她追問下才知道，男友覺得她工作太忙，不想結婚，認為兩人是「不同世界的人」，「這個家沒有家的感覺，常常回到家都沒人」。
沐妍當時聽了也表示願意調整自己的工作量，也提出兩人能一起賺錢一起分攤房租，豈料男方不願增加開銷，雙方爭執不下，原本協議好要再努力看看，豈料後期根本「形同陌路」，就像最熟悉的陌生人，都不會互相關心，直到某天大吵一架，兩人冷戰一個禮拜，後來她也突然驚醒「沒有他也不痛不癢的」，就傳訊息向對方提出分手，在這之後便單身8年，到現在40歲都沒有對象，不過先前她曾接受《NOWnews今日新聞》專訪，也展現脫單的決心，強調遇到合適的人，要閃婚也可以。（編輯：郭佩蓉）