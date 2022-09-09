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啦啦隊女神26歲懷孕「胎兒罹先天罕病」！婆婆1句超惡毒

▲「凍齡女神」沐妍（鄒沐妍）26歲時曾懷孕結婚，但因為胎兒罹患先天性罕病，只好忍痛引產，豈料婆婆竟喊超惡毒1句話。（圖／翻攝自沐妍IG）
▲「凍齡女神」沐妍（鄒沐妍）26歲時曾懷孕結婚，但因為胎兒罹患先天性罕病，只好忍痛引產，豈料婆婆竟喊超惡毒1句話。（圖／翻攝自沐妍IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-09 15:53:40

從樂天桃猿「Rakuten Girls」原啦啦隊退役的「凍齡女神」沐妍（鄒沐妍），轉換身分成為MC主持，繼續在球賽上為選手賣力應援。她因為在單親家庭長大，從小就渴望家庭，但已40歲的她其實情路相當坎坷，雖然在26歲時結婚懷孕，卻因為家中有遺傳「先天性罕病」，最後不得已只好將男寶寶引產，豈料婚後才知男方沉迷於賭博，就連婆婆也酸「全台灣女生這麼多，為什麼要找一個有病的女人」。

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▲樂天凍齡女神沐妍轉型成MC，拓展不同路線。（圖／沐妍IG）
▲樂天凍齡女神沐妍轉型成MC，拓展不同路線。（圖／沐妍IG）
沐妍在節目《單身行不行》分享過去的悲慘情史，由於父母在她2歲時就離婚，讓她很渴望家庭，在25歲時和當時男友交往，隔年順其自然就懷孕了，但她也向男方坦承家裡有遺傳的先天性罕病，所以懷孕時就去做了絨毛穿刺檢查，結果寶寶被確診有遺傳這個疾病，但因為沐妍的哥哥本身就是得這個病，從小到大一直住院，「從他22歲開始住院，我每天住醫院照顧他，所以其實家裡有病人，真的太辛苦了」，所以當確認男寶寶也遺傳到這個疾病，她雖心痛也不想寶寶受苦，只好忍痛引產。

▲「凍齡女神」沐妍曾在26歲懷孕。（圖／翻攝自節目《單身行不行》）
▲「凍齡女神」沐妍曾在26歲懷孕。（圖／翻攝自節目《單身行不行》）
雖然之後和男友還是結婚了，豈料婚後發現男友月薪4、5萬卻沒存款，一查才發現原來對方因為賭博欠下40幾萬元的債務，老公竟然還嗆「妳不愛我」，連婆婆也狠酸「全台灣的女生這麼多，你為什麼要找一個有病的女人」，老公聽完也沒有要幫她說話，也讓她心寒到決定離婚。

▲沐妍後來才發現男方沉迷於賭博，無存款還欠債40幾萬。（圖／翻攝自節目《單身行不行》）
▲沐妍後來才發現男方沉迷於賭博，無存款還欠債40幾萬。（圖／翻攝自節目《單身行不行》）
離婚後，沐妍交往一位男演員，但是才交往3個月就碰上男方父親過世，而男方媽媽就提出「百日時你們能結婚嗎」，她當時也開心答應，不過礙於爸爸阻止，就只有先交換戒指當訂婚儀式。而她當時一次兼了3份工，和男友一起住在她租的房子裡，房租、水電全都是她支付。

沐妍當時花很多時間在工作上，但男方工作又相對不穩定，常常自己待在家，相處時間很少，兩人交往3年後她也提出結婚，怎知男方百般推託，後來在她追問下才知道，男友覺得她工作太忙，不想結婚，認為兩人是「不同世界的人」，「這個家沒有家的感覺，常常回到家都沒人」。

沐妍當時聽了也表示願意調整自己的工作量，也提出兩人能一起賺錢一起分攤房租，豈料男方不願增加開銷，雙方爭執不下，原本協議好要再努力看看，豈料後期根本「形同陌路」，就像最熟悉的陌生人，都不會互相關心，直到某天大吵一架，兩人冷戰一個禮拜，後來她也突然驚醒「沒有他也不痛不癢的」，就傳訊息向對方提出分手，在這之後便單身8年，到現在40歲都沒有對象，不過先前她曾接受《NOWnews今日新聞》專訪，也展現脫單的決心，強調遇到合適的人，要閃婚也可以。（編輯：郭佩蓉）


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