注意！中秋這些應景美食　與六大類藥物衝突

而柚子有時也會做為月餅的內餡，蕭翔瑋藥師表示柑橘類都可能增加不良反應發生的風險。另外，若是月餅成分中含有紅麴，則要避免同時服用，因為紅麴與他汀類(statin)降血脂藥物結構相似，都可以減少膽固醇的合成，若是同時服用，致使藥物濃度提高，同樣容易出現肌肉痠痛無力甚至橫紋肌溶解症等不良反應。在這月圓人團圓的時刻，更是要照顧自身健康，了解食物與所服用藥物的交互作用。蕭翔瑋藥師建議：「若為應景欲淺嚐柚子與月餅，柚子建議先查看藥袋是否有特別註記，若是有特別註記的話，一日兩瓣最多不超過半顆是較為安全的。月餅則是在挑選上注意其內容物即可。」正確用藥是對身體健康最大的保護，除了確認藥物的適應症與用法外，藥袋上的注意事項、副作用與警語亦要認識並謹記，如有用藥疑問請即刻諮詢藥師。