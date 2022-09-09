注意！中秋這些應景美食　與六大類藥物衝突

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蕭翔瑋藥師說明，柑橘類的水果特別是葡萄柚與柚子，其成分中含有呋喃香豆素，會抑制體內代謝酵素活性，降低藥物代謝，進而增加藥物血中濃度與藥效，抑制藥物代謝的時間可達數小時甚至是兩到三天，因此提醒服用以下六大類藥物的民眾，盡量避免食用柚子，當心食用後帶來不良反應的風險：
1. 降血脂藥物：可能引起腸胃不適、肌肉痠痛無力、肝臟發炎與橫紋肌溶解症等不良反應。
2. 降血壓藥物：可能引起血壓過低、心跳加快與手腳水腫等不良反應。
3. 抗心律不整藥物：可能導致心律不整、肝臟發炎與甲狀腺異常等不良反應。
4. 抗癲癇藥物：可能導致過敏起紅疹、吞嚥困難等不良反應。
5. 免疫抑制藥物：可能產生頭痛、血壓升高與癲癇等不良反應。
6. 鎮靜安眠藥物：可能產生頭暈、注意力不集中與呼吸抑制等不良反應。
月餅成分含有紅麴也應避免 易與降血脂藥衝突而柚子有時也會做為月餅的內餡，蕭翔瑋藥師表示柑橘類都可能增加不良反應發生的風險。另外，若是月餅成分中含有紅麴，則要避免同時服用，因為紅麴與他汀類(statin)降血脂藥物結構相似，都可以減少膽固醇的合成，若是同時服用，致使藥物濃度提高，同樣容易出現肌肉痠痛無力甚至橫紋肌溶解症等不良反應。
在這月圓人團圓的時刻，更是要照顧自身健康，了解食物與所服用藥物的交互作用。蕭翔瑋藥師建議：「若為應景欲淺嚐柚子與月餅，柚子建議先查看藥袋是否有特別註記，若是有特別註記的話，一日兩瓣最多不超過半顆是較為安全的。月餅則是在挑選上注意其內容物即可。」正確用藥是對身體健康最大的保護，除了確認藥物的適應症與用法外，藥袋上的注意事項、副作用與警語亦要認識並謹記，如有用藥疑問請即刻諮詢藥師。
在這月圓人團圓的時刻，更是要照顧自身健康，了解食物與所服用藥物的交互作用。蕭翔瑋藥師建議：「若為應景欲淺嚐柚子與月餅，柚子建議先查看藥袋是否有特別註記，若是有特別註記的話，一日兩瓣最多不超過半顆是較為安全的。月餅則是在挑選上注意其內容物即可。」正確用藥是對身體健康最大的保護，除了確認藥物的適應症與用法外，藥袋上的注意事項、副作用與警語亦要認識並謹記，如有用藥疑問請即刻諮詢藥師。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55066
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