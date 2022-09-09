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注意！中秋這些應景美食　與六大類藥物衝突

注意！中秋這些應景美食　與六大類藥物衝突
注意！中秋這些應景美食　與六大類藥物衝突

健康醫療網

2022-09-09 16:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】中秋佳節將至，柚子、月餅是共聚團圓時不可或缺的應景食物，但多數患有慢性疾病的民眾對於服藥期間是否能吃柚子都會懷有疑慮，對此，台北慈濟醫院藥學部蕭翔瑋藥師提供用藥衛教，讓民眾享用美食的同時能健康不打折，歡喜過佳節。

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柑橘類水果降低藥物代謝　六大類藥物注意

蕭翔瑋藥師說明，柑橘類的水果特別是葡萄柚與柚子，其成分中含有呋喃香豆素，會抑制體內代謝酵素活性，降低藥物代謝，進而增加藥物血中濃度與藥效，抑制藥物代謝的時間可達數小時甚至是兩到三天，因此提醒服用以下六大類藥物的民眾，盡量避免食用柚子，當心食用後帶來不良反應的風險：

1.        降血脂藥物：可能引起腸胃不適、肌肉痠痛無力、肝臟發炎與橫紋肌溶解症等不良反應。

2.        降血壓藥物：可能引起血壓過低、心跳加快與手腳水腫等不良反應。

3.        抗心律不整藥物：可能導致心律不整、肝臟發炎與甲狀腺異常等不良反應。

4.        抗癲癇藥物：可能導致過敏起紅疹、吞嚥困難等不良反應。

5.        免疫抑制藥物：可能產生頭痛、血壓升高與癲癇等不良反應。

6.        鎮靜安眠藥物：可能產生頭暈、注意力不集中與呼吸抑制等不良反應。

月餅成分含有紅麴也應避免　易與降血脂藥衝突而柚子有時也會做為月餅的內餡，蕭翔瑋藥師表示柑橘類都可能增加不良反應發生的風險。另外，若是月餅成分中含有紅麴，則要避免同時服用，因為紅麴與他汀類(statin)降血脂藥物結構相似，都可以減少膽固醇的合成，若是同時服用，致使藥物濃度提高，同樣容易出現肌肉痠痛無力甚至橫紋肌溶解症等不良反應。

在這月圓人團圓的時刻，更是要照顧自身健康，了解食物與所服用藥物的交互作用。蕭翔瑋藥師建議：「若為應景欲淺嚐柚子與月餅，柚子建議先查看藥袋是否有特別註記，若是有特別註記的話，一日兩瓣最多不超過半顆是較為安全的。月餅則是在挑選上注意其內容物即可。」正確用藥是對身體健康最大的保護，除了確認藥物的適應症與用法外，藥袋上的注意事項、副作用與警語亦要認識並謹記，如有用藥疑問請即刻諮詢藥師。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55066

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