想要人生不迷路，就要「自問自答」

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首先，我們來談一下釋迦牟尼的人生和旅程。公元前五百六十三年，釋迦牟尼生於喜瑪拉雅山脈南麓的尼泊爾南方小王國，投胎至淨飯王與摩耶夫人膝下，取名為悉達多．喬達摩（Siddhāttha Gotama）。隨著時間過去，悉達多長成一名青年，他目睹身邊的人無法掙脫黑暗人生的枷鎖，在痛苦中度過恐懼與擔心的每一天。「人生究竟是什麼，如此拘束人類？什麼樣的人生才是正確的？我該如何活下去？」這些問題使得一個年輕人渴望得知真理，在二十九歲時，他自己削髮出家，決心當一名修行者。為了感悟真理，他雲遊四海拜訪印度大地上的幾位前人。他遇見了一些以種種方式折磨身體的苦行者，有人赤足行走荊棘地，有人終生不洗頭，有人曝曬烈日下……但是沒人能與他分享感知到的真理，或是能擺脫人生痛苦之路。
從那之後，悉達多決定不再依賴他人，他展開苦修，以領悟人生煩惱與擺脫束縛的方法。他獨力承受苦惱的期間，食量逐漸變小，後來每天僅吃一麻一麥，瘦骨嶙峋，仍堅持苦修精進。後來，悉達多領悟到斷食並不能悟道，捨棄苦行，毅然接受了牧羊女給的一碗乳糜後，走到菩提伽耶的菩提樹下打坐入定，於四十九天後悟道，三十五歲時證道成佛。
佛祖透過修行感悟到了什麼？他感悟到人生之所以不幸，其根源不是來自個人的不幸宿命，或不公平的社會結構，而是每個人的妄念與慾望。他認為為了滿足慾望的一連串念頭，以及為滿足慾望而做的種種掙扎，會使人陷入痛苦中。既然如此，佛祖的解決方法是什麼呢？佛曰：我們心中的「執念」是一切不幸的本質，因此要擺脫一切束縛，獲得自由，就得先熄滅心底的「執念火花」。要自行掙脫執念的火種──慾望和貪念，澆熄執念的火花，即為「涅槃」，藉此從所有痛苦中「解脫」，獲得自由人生。
請你試著把自己的人生投射到佛祖的人生中吧。我並不是要你像佛祖一樣修行悟道，只是希望你能深入檢視人生。佛祖過去也和我們一樣，是個平凡人，我希望你能體驗他為尋找人生真理而經歷的過程。
佛祖在二十九歲就向自己的人生提問，為了找出解答而上路。他一開始向前人請教，但這些問題原本就無法從前人那裡得到答案，所以佛祖只能獨自承受重擔，苦苦堅持。這不是任何人能替他解答，或是能伸手幫忙解決的問題。關於人生的問題，只有自己提問，自己解答，才能前進。這就是我們要留意的地方。我們絕不可能從別人身上得到人生的答案，我們的人生是從問出自己的問題開始。如果不向自己的人生提問，那麼永遠也無法找出答案。因此，你也應該像佛祖一樣，擁有深思人生的時間。那就是今天。
悉達多六年的修行，是我們不可能達成的境界，但起碼要深思六天。就算再困難、混亂，只要是有思考價值的問題，我們也該緊抓不放。如果六天也有困難，哪怕只有六小時，你也一定要深思自己的人生。為了尋找自己的存在價值，你至少要「製造」一次深思的機會。對人生存有猶疑困頓的人，絕不可能遇見美好的未來。
本文摘選自《找到人生方向的一頁夢想地圖》，采實文化出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55064
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