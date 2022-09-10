當復健科醫師遇上費登奎斯（下）：你的症狀是來自巴金森氏症？還是對病症的恐懼與焦慮？

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費登奎斯方法講求的不是治療，而是看見「人」，强調人可以學習如何善用自己的身心。因此，台中慈濟醫院複健科謝宜熹醫師建議，面對病症，可以先自問：我是一個「巴金森氏症」病人？或是我是一個「健康的」人，伴隨有巴金森氏的症狀？我可以如何讓自己過更健康的生活？
謝醫師表示，患者如何看待病症對生活與病程有很大的差別，大腦的特性就是用進廢退，當你願意多嘗試，看到的是可能性，神經元就會發展新的連結。
出現的症狀或功能障礙有一部分是疾病造成的，同時有一部份是因自己對疾病的想法、焦慮與擔憂而影響造成的。然而，「也不是鼓勵病人假裝一切都很好，更重要的是『客觀、如實地』去看待自己當下的狀况，然後從我現在可以做的開始。」
實際上「限制」的想法就會增加緊張及肌肉的緊綳，謝醫師分享《Goodbye Parkinson’s, Hello Life! 》（暫譯：巴金森再見，生活您好！）談及 “以病爲師” “如何活得好？”，書中指出先放下腦中的想法，進入身體，隨著音樂，身體擺動、舞動或跟著哼唱…借著不同的音樂、不同的節奏、韵律、感受、讓身體可以探索各種表達方式。隨著音樂，把注意力帶到身體的感受，放掉腦中的限制性想法（如:我不可以… 動作是否正確的想法…），放下焦慮與擔心，讓神經系統安靜下來，進而可以學習並重新建立新的神經路徑連結、動作模式。
謝醫師鼓勵帕友：「學習如何跟疾病症狀共處，找到適合自己的方法這件事情是很重要的。你越抗拒、在意的越會控制你，練習與症狀和平共處，找到方法讓自己的活動功能改善。例如：當手出現震顫時，練習接受這個狀態，然後可以試著將震顫融入動作中，成爲動作的一部分。」
費登奎斯方法運用于巴金森氏症的復健
1.順勢而爲
針對張力，費登奎斯方法采取順勢而爲，先跟身體連結，輕輕慢慢地讓身體去鬆開緊綳的肌肉；傳統復健則是透過拉筋改善張力、哪裏痛就去矯正、去按揉。
當我將「順勢而爲」的方法運用在臨床治療上，的確看到比較好的效果，因爲身體具有保護機制，當身體會痛時，旁邊的肌肉就會緊綳固定疼痛部位以避免進一步受傷，當我們手以溫柔的方式順著緊綳的肌肉支持它，身體覺得安全了，肌肉覺得有人幫忙，就會卸下緊綳，慢慢鬆開。只要好好呼吸就對身體有很大幫助，當我們在深長放鬆的呼吸時，身體就會從交感神經轉換到副交感神經，開始休息放鬆修復。
2.不要求「過度努力」 簡單更易堅持
謝醫師提到，過去他常提醒病患回去必須做運動，但多數都難以落實，觀察原因不外乎是覺得動作太難做不了，或是做運動時感覺不舒服。後來遇到這樣的情形，運用費登奎斯方法，去拆解動作，拆解到最簡單，簡單到他做得時候可以自然呼吸。有趣的是，簡單的練習讓病患更有動力去完成，而且下次他來看診時，就會主動表示他可以容易地做到原來困難的動作。經過最易上手的練習之後，病患自然可以依自己的步調，慢慢的增加動作的難度。
3、不同的關注點喚起不同的連結
關注的焦點不同，對身心的感受也有所差別，謝醫師表示受費登奎斯方法的影響，他看病的方式也改變了。他說：「以前我會問病人這樣會不會痛？現在改問當你的痛時候，你怎麽辦？你這樣做跟那樣做，哪一邊比較舒服？請先從舒服的那邊開始做。跟容易、舒服的那一邊學習。」
謝醫師提醒巴金森氏症者，運動練習或復健要及早，在腦神經與身體尚未大幅度退化，比較有足夠的本錢藉由練習改善功能與延緩退化，越早期介入效益越高。謝醫師建議，日常我們可常與身體建立連結，當發覺動作或姿勢會疼痛或不適時，可以提醒自己先暫停一下，去感覺一下我現在正在做什麽？我現在的呼吸怎麽樣？身體感覺怎麽樣？以及現在有什麽想法和情緒… 當你可以覺察當下的狀况，就有機會可以選擇是否需改變或如何改變。如費登奎斯所說，「當你知道你正在做什麽，如何做什麽，你就可以做任何你想要做的事。」
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會、台中慈濟醫院複健科謝宜熹醫師
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55026
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