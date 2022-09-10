全球每3秒就有1人失智！　國際失智症月路跑活動籲加入友善失智行列

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九月為「國際失智症月」，台灣失智症協會響應國際失智症協會（Alzheimer's Disease International）延續去年主題「認識失智症、認識阿茲海默症（Know Dementia, Know Alzheimer’s)」，強調以知識的力量為基礎，關注診斷後的治療和支持，即使失智仍享有積極生活的權利。
線上路跑活動、塗鴉創作 呼籲友善失智行動
同時今年的國際失智症月，適逢台灣失智症協會二十歲生日，在「友伴失智二十年」的口號下，舉辦線上路跑活動「德曼莎，去哪裡（Run For Dementia）」以及塗鴉創作人氣獎活動「德曼莎的微笑（Paint For Dementia）」，希望邀請各路人馬，一起加入友善失智行動行列。期盼大家透過關心「德曼莎」行蹤的活動名稱，呼籲每一個人對失智者有更多的關懷，在路上遇到疑似失智者時，能夠主動關心他是否走失或遇到困難，並適時伸出援手。
失智友善環境 享有尊嚴生活
另外值得家中大小成員共同參與的還有「德曼莎的微笑（Paint For Dementia）」塗鴉創作活動。畫稿中勾勒著失智者以及社區中陪伴前行的朋友們，不限年齡、不拘職業，都是無比重要的存在，也象徵著失智者生活在失智友善的環境；在每個人的理解支持下，他們可以過著有尊嚴的生活並能發揮其獨特影響力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55044
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